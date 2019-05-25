Oktay, hemşerileriyle buluştu

Üsküdar Cemile Sultan Korusu’nda verilen iftara İstanbul ve çevresindeki Yozgatlı önemli işadamlarının yanı sıra, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Yozgatlı Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Erdal Öztürk, dernek yönetiminden isimlerin de bulunduğu yemekte, hemşerileri ile hatıra fotoğrafı çektiren, sohbet edip, çalışmaları hakkında bilgiler alan Oktay, ülke gündemine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. YOSİAD Başkanı Öztürk, sohbette dernek olarak çalışmalarından, planlanan çalışmalarından söz ederek, Oktay’a bilgiler verdi. Öztürk, YOSİAD'ın ülke genelindeki Yozgatlı işadamlarını Yozgat'ta buluşturmak, yapılabilecek yatırımlar konusunda somut fikirlerin, çalışmaların adımını atma konusunda çalışılması fikirlerine de Cumhurbaşkanı Oktay'ın destek verdiğini, bu anlamdaki çalıştayın özellikle Yozgatlı işadamlarının dikkatlerinin Yozgat’a çekilmesi, yapılabilecek yatırımlar konusunda desteklerinin alınması amacıyla önemli olduğunu söyledi.