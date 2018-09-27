Oktay, hasret giderecek

Oktay, bugün Yozgat’a gelecek olan Oktay, Yozgat Valiliği, Belediye Başkanlığı ile birlikte bazı kurumları ziyaret edecek. Geceyi Yozgat’ta geçirecek. Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın yarın saat 09.30’da ilçeye gelerek, çeşitli açılış törenlerine katılacağını söyledi. Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkut da, Oktay’ın aynı gün ilçeye gelerek, hemşerileriyle buluşacağını ifade etti. Oktay’ın programı bugün netlik kazanacak.