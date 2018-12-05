Ödenek aktarıldı

Yozgat İl Genel Meclisi Aralık ayı ikinci oturumu gerçekleştirildi. Halil Şahbaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantı da üç madde görüşülerek karara bağlandı. Çayıralan ilçesindeki orman varlıkları, 2017-2018 yıllarında ilçede gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Meclis Üyesi Salih Deniz komisyon raporunu okuyarak, bilgi sundu. Çandır ilçesinde yapılan içme suyu ve kanalizasyon yatırımlarına ilişkin meclis üyesi Halil İbrahim Coşkun komisyon raporu okudu. Yozgat merkeze bağlı köylerde yapılan hizmetler ve aktarılan ödenekler hakkında Osman Biçer bilgi sundu. Plan ve Bütçe Komisyonu’nca hazırlanan raporu okuyan Biçer, 2018 yılı içerisinde merkeze bağlı köyler için 9 milyon 974 bin 720 lira ödenek aktarımı yapıldığını ifade etti.

Biçer, “İl Özel İdaresi 2018 yılı bütçesinden merkeze bağlı 42 köyün kilitli parke yapımı işinde 3 milyon 595 bin lira, muhtelif köylerin içme suyu yapım projesi için 160 bin lirüa, 14 köyün 1. Kat asfalt kaplama içinde kullanılmak üzere 2 milyon 5 bin lira ödenek ayrıldı” dedi.

Raporda kilitli parke yapım işinin üçüncü etap yapım işine başlandığı, birinci etapta 14 köyün ihalesinin 1 milyon 150 bin 541 lira bedelle yapılarak kilitli parke çalışmaları bitirildiği kaydedildi. İkinci etap 13 köyün kilitli parke yapım işi 1 milyon 402 bin 689 lira bedelle ihale edilerek çalışmaların tamamlandığı vurgulanırken, üçüncü etapta 15 köyün kilitli parke yapımı 1 milyon 529 bin 487 lira bedelle ihale edilerek, çalışmaların tamamlandığı anlatıldı. Yerköy İl Genel Meclisi Üyesi Osman Biçer, “İçme suyu yapım projesi kapsamında Kırıksoku, Baltasarılar, Karabıyık ve Aziz köylerinin suyu sondaj ve boruları için 131 bin 903 lira ödeme gerçekleştirildi” diye konuştu.