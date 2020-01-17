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Oda Başkanları Mecliste

YOZGAT Merkez ve ilçelerinde bulunan Ziraat odalarının başkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giderek, milletvekilleri ile görüştü.

Oda Başkanları Mecliste

YOZGAT Merkez ve ilçelerinde bulunan Ziraat odalarının başkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giderek, milletvekilleri ile görüştü.

17 Ocak 2020 Cuma 03:55
Oda Başkanları Mecliste

Daha önce CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven’i ziyaret eden Oda Başkanları, daha sonra AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef’i meclisteki odalarında ziyaret etti. Milletvekili Yusuf Başer, ‘’Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Elmalı ile Yozgat Ziraat Odası Başkanımız İsmail Açıkgöz ve İlçe Ziraat Odası Başkanlarımız ziyarette bulundu. Başkanlarımızla odalarımızın ve çiftçi kardeşlerimizin sorunları hakkında istişarede bulunduk’’ dedi. Milletvekili İbrahim Ethem Sedef de, Yozgat Merkez ve İlçelerdeki çiftçilerimize hizmet veren Ziraat Odaları başkanlarını mecliste misafir ettiğini belirtti. Sedef, ‘’İlk seçildiğimiz günden bu yana her platformda dile getirdiğimiz, çözüm aradığımız Yozgatlı çiftçilerimizin yaşadığı sıkıntıları birinci ağızdan dinledik. Çalışmalarımız hakkında oda başkanlarımıza bilgi verdik. Ziyaretleri için başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Tek kurtuluşu tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi olan ilimizde, üretimini sürdüren çiftçilerimizin sesi olmaya dün olduğu gibi bu günde devam edeceğiz’’ diye konuştu.

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Oda Başkanları Mecliste
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