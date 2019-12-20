Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
111177
ALTIN
282.265
DOLAR
5.9338
STERLİN
7.7240
EURO
6.5768

O parti yeniden teşkilatlanıyor

YOZGAT’ta bir dönem aktif siyaset içerisinde yer alan ve teşkilatlı bulunan Millet Partisi’nin yeniden teşkilat çalışmalarına başladığı öğrenildi.

O parti yeniden teşkilatlanıyor

YOZGAT’ta bir dönem aktif siyaset içerisinde yer alan ve teşkilatlı bulunan Millet Partisi’nin yeniden teşkilat çalışmalarına başladığı öğrenildi.

20 Aralık 2019 Cuma 04:04
O parti yeniden teşkilatlanıyor

Önceki yıllarda Yozgat’ta teşkilatları bulunan, seçimlere katılan, yerel ve genel seçimlerde aday çıkaran, daha sonra teşkilatları kapanan Millet Partisi’nin Yozgat’ta yeniden yapılanmaya başladığı belirtildi.
Genel Başkanlığını Aykut Edibali’nin yürüttüğü partinin Yozgat teşkilatını kurmak için, partililer tarafından resmi makamlara başvurularda bulunulduğu ve partinin teşkilatlanmak için çalışma yürüttüğü bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
O Parti Yeniden Teşkilatlanıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'de Erbaş güven tazeledi
CHP'de Erbaş güven tazeledi
Emaneti öğrencisi devraldı
Emaneti öğrencisi devraldı
Erbakan’dan plaket
Erbakan’dan plaket
ÇiFTLiK KAPANACAK MI?
ÇiFTLiK KAPANACAK MI?
Çiftçiyi de kurtarın!
Çiftçiyi de kurtarın!
Esnaf Borç Batağında
Esnaf Borç Batağında
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim