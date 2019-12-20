O parti yeniden teşkilatlanıyor

Önceki yıllarda Yozgat’ta teşkilatları bulunan, seçimlere katılan, yerel ve genel seçimlerde aday çıkaran, daha sonra teşkilatları kapanan Millet Partisi’nin Yozgat’ta yeniden yapılanmaya başladığı belirtildi.

Genel Başkanlığını Aykut Edibali’nin yürüttüğü partinin Yozgat teşkilatını kurmak için, partililer tarafından resmi makamlara başvurularda bulunulduğu ve partinin teşkilatlanmak için çalışma yürüttüğü bildirildi.