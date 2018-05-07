Nerde o eski temayülller?

AK Parti hafta sonu temayül yoklaması gerçekleştirdi.

Eh, AK Parti’nin 30’un üzerinde yine aday adayı var.

Ama bu kez salonda o eski temayül heyecanını göremedim…

Ne yalan söyleyeyim, ‘nerde o eski temayüller…’ dedim kendi kendime.

Temayül dediğiniz parti içi bir anket aslında ama geçmişte temayüller bir heyecana, aksiyona dönüşürdü.

AK Parti, temayüllerde gücünü gösterir, tüm ilçelerden gelen teşkilat mensuplarına ruh ve moral aşılardı.

Bu kez yapılan temayül yoklaması ise bir işlemi, prosedürü yerine getirmekten ibaret gibi kaldı.

Eski heyecan ve ruhu salonda göremedik.

Heyecan besleyenler sadece aday adaylarıydı.

Partililer de oylarını kullandıktan sonra salonu boşaltarak, binadan ayrılmayı tercih etti.

Velhasıl, temayülde eski heyecan, coşkuyu artıracak yeni bir slogan, moralleri yükseltecek bir manevra göremedik.

HASAN CELAL GÜZEL’İ HATIRLATTI

Bizim Şefaatlili Hasan’ı tanımayan yoktur. Nerede siyasi bir organizasyon var muhakkak orada boy gösterir.

En son Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın sırtındaki ceketini bile almıştı.

Politikacılar nerede, Hasan oradadır.

Bir ajan gibi duyum alarak, tüm siyasi ve bürokratik toplantılarda yerini alır.

AK Parti’nin temayülüne de katılan Hasan, bizlere Türk siyasetinin sevilen ve saygı duyulan ismi, rahmetli Hasan Celal Güzel’i hatırlattı.

Çünkü bizim Hasan da tıpkı adaşı politikacı Hasan Celal Güzel gibi temayülde tüm aday adaylarını tek tek öptü, tokalaştı.

Hasan Celal Güzel, seçimlerde önüne geleni öperek seçim kampanyası yürütürdü.

Bizim Hasan da tüm aday adaylarını öperek, tokalaşarak kimisinden bahşiş, kimisinden sigara almayı başardı.

Kimden bahşiş ve sigara aldıysa, salona giren partililere o aday adayının fotoğrafını göstererek, ona oy vermelerini istedi.



BİR ARAYA GELDİLER

Pazar günü yapılan ESOB seçimlerinde siyasi parti temsilcileri bir araya gelme fırsatı buldu.

Seçimler yaklaştıkça, siyasi partiler de bu tür organizasyonları yakın merceğe aldı.

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve SP temsilcileri, ESOB’un genel kuruluna katılarak, esnaf ve sanatkara başarı diledi.

Eh, ne de olsa büyük seçim bundan sonraydı.

Asıl seçim 24 Haziran’daydı…

Önümüzdeki günlerde daha sık bir araya gelecekler…

DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN

*Ayakkabısının önüne temayül listesindeki sıra numarasını koyan aday adayını.

*Partilileri salon girişi yerine mağaza girişinde karşılayan aday adayını.

*Sosyal medya hesabından üstü kapalı uyarıda bulunan milletvekili aday adayını.

*Seçim aracını sokaklara indiren ilk partiyi.