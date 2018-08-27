Keven, köy Muhtarların kendisiyle iletişim kurmalarından dolayı bazı İl Genel Meclisi üyelerinin muhtarları tehdit ettiğini ileri sürdü. Keven, “Yerköy’de bir İl Genel Meclisi üyesi, bir köy muhtarına ‘gidin yolunuzu Ali Keven yapsın demiş midir?’ Bu pervasızca gücü nereden alıyorlar? İl Genel Meclisi üyeleri bizim bu sorunları dile getirmemizden neden rahatsızlar? Bugüne kadar kafalarına göre hareket ederlerken bugün rahatlarını bozduğumuz için mi hazmedemiyorlar? Onları görevlerini yapmaya davet ediyorum. Görevlerini yapamayanlar muhtarları tehdit ederek başarılı olamazlar. Her fırsatta ilçelerde köylerde halkımın sorunlarını gündeme taşıyacağım rahatsız olan varsa gelip yüzümüze söylesin” ifadelerini kullandı.

Köy yollarındaki sorunların devam ettiğini, bunla ilgili kimsenin sağlıklı bilgilendirme yapmadığını kaydeden Keven, “Yozgat genelinde birçok köye yaptığımız ziyaretlerde yol ve su gibi problemleri dile getirdik. Ayrıca bu sorunlar yerel basına da yansımıştı. Biz bu sorunları dile getirmeye devam edeceğiz. Çünkü köy yollarının çilesi devam ediyor. Bayram öncesinde yaptığımız ilçe ziyaretlerinde de gördük ki sorunlar devam ediyor. Toz ve çamur sıkıntısı devam ediyor. Köy yolları kazaya davetiye çıkarıyor’’ diye konuştu.

KEVEN SORDU

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven şeker pancarı üreticisinin içinde bulunduğu durumu gündeme taşıyarak hükümete üreticinin durumunu sordu. Yozgat Milletvekili Ali keven, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden sonra, Yozgat’ta şeker pancarı üreticisinin sağlıklı bilgilendirilmediğini, üreticinin tedirgin olduğunu, pancarın fabrikaya nasıl ve kim tarafından naklinin belli olmadığını söyledi. Pancar toplama merkezlerinin çalışacağının belli olmadığını hatırlatan Milletvekili Keven, “Yozgat Şeker Fabrikasının devir işlemleri tamamlandı mı? Devir işlemleri tamamlanamıyorsa ne olacak?” diye sordu. Yozgat’ta geçen yıl 1 milyon 700 bin ton şeker pancarı üretimi yapılarak, Türkiye ikincisi olduğunu belirten Milletvekili Keven, 2018 yılında açıklanan taban fiyatın ton başı 235 lira olduğunu vurguladı. Milletvekili Keven, “Yani 2002 yılında 1 litre mazot 17 kilo pancara denk gelirken, 2018 yılında 27 kilo pancara denk gelmektedir. Üreticinin girdi maliyetleri kat be kat artarken taban fiyatlar aynı oranda artmıyor” şeklinde konuştu.

Yozgatlı çiftçinin yoksullaşma sonucu üretimi terk ederek, büyükşehirlere göçtüğünü, oralarda ise işsiz kaldıklarını savunan Milletvekili Keven, durumun hayvancılıkta da aynı olduğunu, büyük süt toplayıcılarının piyasayı belirlediğini ifade ederek “Bu anlayışa son verilmeli, çiftçi üretime teşvik edilmelidir. Sorumlu ise AKP iktidarıdır” diye konuştu.

