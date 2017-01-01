Neden evet sorusuna yanıt verilen basın açıklamasını yapan Çapanoğlu Din Hizmetleri Başkanı Selim Nemli, Cumhurbaşkanlığı makamına dış güdümlü şer güçlerin kendi adamlarını oturttukları zaman hükümetlerin icraat yapmalarını rahatça engelleyebildiklerini, darbelere zemin hazırladıklarını söyledi.

“Gündem kısır çekişmelerle meşgul edilirken, millet birbirine düşürülüyor, hortumcular Türkiye'yi istediği gibi sömürüyorlar, hiçbir yatırım yapılmıyor, dış borçlarla kölelik seviyemiz arttırılıyor, millet yokluk ve yoksulluk batağına mahkûm ediliyor. Fikir ve vicdan hürriyeti baskı altına alınıyor, adalet mekanizması işlemez hale getiriliyor” diyen Nemli;

“Rahmetli Adnan Menderes ve Turgut Özal da başkanlık sisteminden yanaydılar ama ikisi de suikaste kurban gittiler. Bu fikri savunan herkes tek tek öldürüldü. Muhsin Yazıcıoğlu helikopteri düşürülüp katledildi. Rahmetli Recep Yazıcıoğlu, "Bu Sistem değişmeli" dedi, suikaste kurban gitti. Bu gibi örnekler çoğaltılabilir. Neden öldürüldüler peki? Başkanlık sistemi neden daima şiddetle reddedildi?

Mustafa Kemal, devleti yöneten tek adamdı. İsmet İnönü mili şefti ve yine tek adamdı. Çok partili sisteme geçilmesi için baskı yapan Amerika, halen yürürlükte olan sistemi kuran akıldır. Milletin isteğini soran olmamıştı o günlerde. Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan da Başkanlık Sistemi'nin savunucularındandı. Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirilmek istenmesi bugünkü mevzu değil. Bugün elimize, iyi değerlendirmemiz gereken büyük bir fırsat geçmiştir” diye konuştu.

Hayır diyenleri “Meclise girmeye milletin oylarıyla hak kazanmış olan bir vekili sırf başı örtülü diye kovan Bülent Ecevit gibi laikçiliği, kemalistliği ağızlarına sakız etmiş ancak içini yerlilikten boşaltmış, dış mihrakların düşünceleriyle bezemiş olan sol zihniyettir” şeklinde ifade eden Nemli, bugün de aynı güruhun hayır dediğini iddia etti.

“Oysaki, izinden gittiklerini iddia ettikleri Mustafa Kemal, bizatihi Başkanlık Sistemi ile idare etmiştir bu ülkeyi” diyen Nemli;

“Bakın Ak Parti dönemlerinde, Cumhurbaşkanı ve Hükümet aynı eksende hareket edince, Türkiye, ekonomi, yatırım, gelişme, büyüme, istikrar ve dünya siyasi arenasında şahlanış yaşadı. Bu sefer de terörü başımıza bela ettiler. Ülkenin gelişmesinin önüne geçmek istediler.

Terörle baş edilir, bitirilir bir şekilde ama bu sistem devam ederse, Yine eskiden olduğu gibi, Amerika'nın, İsrail'in, AB'nin istediği kişiler başa gelecek ve sistemi tıkayacaklardır. Yine dış borçlar, yine yoksulluk, yine kölelik, yine baskılar, yine darbeler, yine yolsuzluklar, hortumlamalar, yine yozlaşma geri gelecek. Dışa bağımlılık, derin devlet ve Feto gibi istismarcı terörist unsurları savunalar bizleri yönetecek. Zaman geçince ah, vah etmenin, pişman olmanın bir faydası olmayacak.