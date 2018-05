Ne gündü ama!..

DÜN, siyasetin tansiyonu tavan yaptı.

Gün boyu tüm gazeteciler aday listelerinin peşini kovaladı.

Listeler ne zaman açıklanacak diye farklı konu ve haberlere de tam manasıyla yoğunlaşamadık.

Ara sıra sosyal medyaya her zaman olduğu gibi doğru olmayan listeler sızdı.

AK Parti ve İYİ Parti, listelerini son saate kadar YSK’ya teslim etmedi ve basın mensuplarıyla paylaşmadı.

Akabinde ise partiler listelerini kamuoyu ile paylaştı.

Şu günden itibaren 24 Haziran seçimlerinin farklı bir sürecine girmiş bulunmaktayız.

Bundan sonraki süreçte, artık adaylar sahaya inecek ve çalışmalarını başlatacaklar.

Yozgat’ta düne kadar listeler konusunda birçok isim ortaya sürüldü, iddialar ortaya atıldı, kulis dedikoduları yapıldı.

Birileri Bekir Bozdağ olmadan listeler yaptı ve Bozdağsız Yozgat siyaseti dizayn etmek istedi.

Kimileri Yusuf Başer’in kesinlikle listede yer alamayacağını anlattı durdu.

Kimileri Abdulkadir Akgül’ün listede kesin yer aldığını falan söyledi.

Eh, işte neticede dün listeleri öğrenmiş olduk.

Birinci sırada pek tabii AK Parti’nin kurmaylarından Bekir Bozdağ yer alırken, ikinci sıra Yusuf Başer, üçüncü sıra Sibel Yıldırım ve dördüncü sırada İskender Minar isimleri yer aldı.

Bu kadro eski sisteme göre Yozgat’ta yarışa girmiş olsaydı, AK Parti’nin yine 4-0 yapması pek de zor değildi.

Ama yeni sistemdeki oy dağılımı ve ittifaklar işi ve hesabı biraz karıştırıyor…

Neyse, en azından artık bundan sonra adayları konuşacağız, bir yığın aday adayının evrakları ise sanırım partilerin tozlu arşivlerine inmiş olsa gerek.

AK PARTİ’NİN LİSTESİ

Kıymetli okuyucular, bugün ve yarın muhtemelen iftar saatine kadar, AK Parti listeleriyle ilgili ‘ben demiştim’, ‘ben söylemiştim’, ‘ben tahmin etmiştim’ türünden başlayan konuşmalar dinleyeceksiniz.

Ne yalan söyleyeyim, ben dememiştim!

Tek emin olduğum isim, herkes gibi ve doğal olarak Bekir Bozdağ’ın liste başı olacağıydı.

Bozdağ ile ilgili diğer ihtimal ise Ankara’dan, aday olmayan Cemil Çiçek’in bölgesinden aday olacağıydı.

Yusuf Başer’in listede yer alıp almayacağı merak konusuydu ve Başer’in durumu net değildi.

Bir önceki seçimde dördüncü sıraya inen Başer’e ikinci sıradan yer verilmesi biraz sürpriz oldu.

Eh, düne kadar ‘Yusuf Başer olursa oy vermem!’ çıkışı yapanlar da, bugünden itibaren yelkenleri yeniden suya indirecektir sanırım.

Listenin sürprizi ise bana göre Sibel Yıldırım oldu.

Ben, AK Parti’nin bu seçimde de Yozgat’ta bir hanım adaya yer verebileceğini düşünmüyordum.

Ancak bu kez öyle olmadı. Sibel Yıldırım’ın listede yer almasında-geçen yazımda da belirmiştim- il başkanlığı mülakatında Erdoğan’ın karşına çıkarak mülakata tabi tutulması, partinin her kademesinde görev alması etkili oldu diyebiliriz.

İskender Minar’a gelirsek, kendisi AK Parti içerisinde vefanın temsilcisi olarak karşımıza çıkıyor. Daha önceki seçimlerde, liste takıntısı yapmayan Minar, yine listenin sonuncu sırasına yazılmış. Seçilme şansı zor olsa da yine fedakarca çalışacak kariyer sahibi bir isim olarak dikkat çekiyor.

KESİN VARDI, OLMADI…

AK Parti’de Abdulkadir Akgül’ün listede kesin yer aldığına yönelik bir şehirde bir algı oluşmuştu.

Sokaktaki vatandaş, dükkandaki esnaf bile bizlere “Bozdağ ile Akgül kesinmiş de, öbürleri kimler?” sorusu yöneltiyordu.

Ama öyle olmadı…

AK Parti’de Abdulkadir Akgül ve Ertuğrul Soysal liste dışı kaldı.

Liste dışı kalmalarındaki etkeni henüz net olarak bilemiyoruz.

Akgül’ün parlamentoya, TESKOMB’daki görevi nedeniyle çok az uğradığı konuşulanlar arasındaydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Parlamentoya uğramayanlar var, bunlarla birlikte yürümeyiz” açıklaması akla gelen bir ihtimal olabiliyor.

Yozgat’a hizmet eden bu iki ismin parlamentodaki görevleri sonlanmış olacak.

Ne diyelim, Yozgat’a ettikleri hizmetlerden dolayı teşekkür edelim…

İYİ PARTİ’NİN LİSTESİ

İYİ Parti’de listenin birinci sırasına Mesut Türker’i de koyanlar oldu, Lutfullah Kayalar’ı da.

Ancak İYİ Parti’de listenin birinci sırasını MHP’nin önceki seçimlerde adayı olan Seyit Yücel aldı.

Eski Şeker Fabrikaları Genel Müdürü, Türkeş’in vefatına kadar Ankara’da çeşitli bürokratik görevler üstlenmiş bir isim.

Kendisi Boğazlıyanlı ve yine bildiğim kadarıyla MHP’li Şefkat Çetin’in de yeğeni.

Mesut Türker gibi bir ismin, İYİ Parti’de liste başı olması, Yozgat’ta milliyetçi seçmen üzerinde daha ağır bir etkiye sahip olacaktı ancak olmadı.

Buna karşın Seyit Yücel de politikada ve bürokrasideki deneyimiyle bilinen, İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi bir siyasetçi.

Her ne kadar birileri Yozgat’ta İYİ Parti’ye şans vermese de, yeni sistemin ittifaka göre oy dağılımı, matematiksel olarak İYİ Parti’ye Yozgat’ta şans veriyor.

İYİ Parti’nin diğer isimlerinin de tamamı Yozgat’ın evladı.

Yani, dışarıdan getirilen ithal aday söz konusu değil.

SAADET İDDİALI

Saadet Partisi’nin adaylarını isim olarak tanıyamadım, kısa bir araştırmadan sonra birinci sırada yer ismin, her gün Saat Kulesi’nin önünde selam verdiğim bir esnaf abi olduğunu görünce şaşırdım.

İsim olarak tanımasam da, dükkanın önünde selamlaştığımız Mehmet Demirel, birinci sırada yer almış.

Kendisini tanıdığım günden bu tarafa, yakasında hep Saadet rozeti vardı, hep Saadet’te kaldı, şimdi de partinin adayı oldu.

İkinci sırada yer alan isim hepimizin tanıdığı, partinin İl Başkanlığı görevini de üstlenen Ziya Koçak oldu.

Üçüncü sırada yer alan isim ise Yozgatlı ve Milli Görüşçü bir gurbetçi genç isim oldu.

Avrupa’da Milli Görüş teşkilatlarında aktif olarak çalışan Ali Yurt’a üçüncü sıra verilmiş, dördüncü sıradaki ismi henüz tanımıyoruz.

Saadet Partisi, Yozgat’ta sahaya inerek iddialı bir seçim kampanyası yapacak gibi…

DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN

*Bir kez daha listede yer bulamayan aday adaylarını.

*Aktif siyasete artık ara veren, aday adaylığı mesleğini bırakan isimi.

*Listeye giremeyen AK Partili eski belediye başkanlarını.