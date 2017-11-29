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Nazlı’dan ziyaret

AK Parti Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’yı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi.

Nazlı’dan ziyaret

AK Parti Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’yı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi.

29 Kasım 2017 Çarşamba 07:00
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Nazlı’dan ziyaret

Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, Yusuf Yazıcı’yla birlikte eğitim konusunda devam eden projeler hakkında bilgi alışverişinde de bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yazıcı, Nazlı’ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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