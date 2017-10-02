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-Nazlı ile yola devam

AK Parti Merkez İlçe Kongresi'nde mevcut başkan İskender Nazlı yeniden güven tazeledi. Hafta sonu yapılan AK Parti 6'ıncı Merkez İlçe Olağan Kongresi tek adaylı gerçekleşti. Mevcut başkan İskender Nazlı bir dönem daha görev üstlendi.

-Nazlı ile yola devam

AK Parti Merkez İlçe Kongresi'nde mevcut başkan İskender Nazlı yeniden güven tazeledi. Hafta sonu yapılan AK Parti 6'ıncı Merkez İlçe Olağan Kongresi tek adaylı gerçekleşti. Mevcut başkan İskender Nazlı bir dönem daha görev üstlendi.

02 Ekim 2017 Pazartesi 07:07
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-Nazlı ile yola devam

Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen kongreye Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Ertuğrul Soysal, Abdulkadir Akgül,Yusuf Başer, Belediye Başkanı Kazım Arslan, ilçe başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan İskender Nazlı, göreve seçildiği günden bu yana tüm partililerle fedakarca ve uyum içerisinde çalıştıklarını ve kendilerine emanet edilen AK Parti davasına halel getirmemek için mücadele ettiklerini söyledi. İskender Nazlı, bu bilinç ve inançla katıldıkları tüm seçim ve halk oylamalarından AK Parti'ye yakışır bir biçimde yüzünün akıyla çıktığını belirtti. İskender Nazlı, "Şimdide ülkemiz için hayati önem taşıyan 2019 seçimleri için yılmadan, yorulmadan, usanmadan çalışacağız ve mücadeleye devam edeceğiz. Bu davayı bizlere kadar taşıyan benden önce arkadaşlarım oldu. Onların bazıları hakkın rahmetine kavuştu. Onları da rahmetle yad ediyorum. Tekrar şahsımı göreve layık gören tüm partililerime şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Nazlı'nın konuşmasının ardından Belediye Başkanı Kazım Arslan, Milletvekili Abdulkadir Akgül, Ertuğrul Soysal ve Yusuf Başer'de birer konuşma yaparak duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Son olarak kürsüye gelen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise kısa konuşmayı tercih etti. Kendisinden önce söz alan isimlerin yeterince konuştuğunu ifade eden Bekir Bozdağ, Muharrem ayı ve Aşure Günü'nün içinde bulunduklarını hatırlatarak

"Ehlibeyt sevgisi, Müslümanların hepsinin ortak sevgisidir. Allah'ı sevmenin yolu, Efendimiz'i sevmekten, onun ehlibeytini sevmekten geçer. Hazreti Hüseyin'in yolu Allah'ın ve Kuran'ın yoludur. Haksızlıklara karşı susmayanların yoludur. O nedenle Kerbela şehitlerini ve bütün şehitleri rahmet, minnet ve duayla yad ediyorum" diyerek, konuşmasını noktaladı.

Konuşmaların ardından yapılan seçim sonucu mevcut başkan İskender Nazlı göreve yeniden seçildi. AK Parti Şefaatli İlçesinde ise Ömer Sarı tek liste ile katıldığı seçimlerde güven tazeledi.

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