Muhtarlarla buluştu

CHP Milletvekili adayı Keven’in ziyaretine diğer adaylar Özgür Karslıoğlu ve Şahin Bozdemir ile Merkez İlçe Başkanı Sakin Uslu da eşlik etti. CHP’li Ali Keven, Yozgat’ta doğup büyüyen ve Yozgat’a yıllardır hizmet eden bir isim olduğunu söyledi. Birçok mahalle muhtarıyla geçmişte farklı platformlarda Yozgat için birlikte çalıştıklarını ve yan yana geldiklerini ifade eden Keven, muhtarların yaşadığı problem ve sorunların, CHP iktidarıyla çözüme kavuşacağını vadetti. Yozgat Muhtarlar Derneği Başkanı Abbas Ergül ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Keven’e çalışmalarında başarı diledi.