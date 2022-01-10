Muhtarlarla buluştu

Salmanfakılı köyünü ziyaret eden Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, burada Salmanfakılı, Başıbüyüklü, Kuyumcu, Azizli, Çalatlı, Yeşilova, Güdül Elmacılı, Başınayayla, Kuşçu, Hamzalı, Buzacıoğlu, Erkekli, Esenli, Lök köyünün muhtarları ile bir araya geldi. Milletvekili Yusuf Başer, Muhtarlar ile halleştiklerini söyledi. Köylerin talepleri hususunda verimli bir görüşme yaptıklarını dile getiren Başer, ‘’Muhtarlar buluşmamıza vesile olan Salmanfakılı Muhtarımız Fatih Aslan kardeşime ve gecenin bir vakti toplantımıza iştirak eden değerli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Muhtarlarımız şahsında kıymetli köy sakinlerimize selam ve muhabbetlerimi sunuyorum’’ dedi.

Milletvekili Yusuf Başer’in Muhtarlarla yaptığı buluşmaya, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı da katıldı.

