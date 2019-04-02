Muhtarlar yerini korudu

Yozgatlı seçmen yerel seçimlerde muhtarını değiştirmeme kararı aldı.
Birçok mahallede aynı muhtarlar yeniden görev aldı. Yozgat’ta mahalle statüsüne alınan Divanlı, Azizli ve Sarıhacılı da ilk kez mahalle muhtarı seçmiş oldu. Öte yandan yeni kurulan Şeyhzade Mahallesi de ilk muhtarını önceki gün seçerek görevlendirmiş oldu.
Edinilen bilgilere göre, Yozgat’ın yeni mahalle muhtarları şu isimler oldu:
1 – Agahefendi Mahallesi – Çelebi Tokat
2- Aşağı Çatak Mahallesi – Durmuş Bingöl
3- Aşağı Nohutlu Mahallesi – Rasim Demirkapak
4- Bahçeşehir Mahallesi – Hasan Çaylak
5- Bilal Şahin Mahallesi – Mümtaz Bulut
6- Çapanoğlu Mahallesi – Mustafa Sevimli
7- Develik Mahallesi – Rıza Kayalı
8 – Erdoğan Akdağ Mahallesi – Mustafa Gümüş
9- Eskipazar Mahallesi – Ali Bakıcı
10- Fatih Mahallesi – Akif Akbulut
11- İstanbulluoğlu Mahallesi – Erdoğan Deniz
12- Karatepe Mahallesi – Bekir Savaş
13- Köseoğlu Mahallesi – Bekir Üstüntaş
14- Medrese Mahallesi - Mustafa Bölükbaşı
15- Mehmet Hulusi Mahallesi – Mehmet Seçkin
16- Mutafoğlu Mahallesi – Ali Çankaya
17- Şeyhosman Mahallesi – Naci Şahin
18–Taşköprü Mahallesi – Sadettin Doğan
19- Tekke Mahallesi – Hayati Er
20- Tuzkaya Mahallesi – Osman AKyüz
21- Yeni Cami Mahallesi – Süleyman Yazıtaş
22- Yukarı Çatak Mahallesi – Abbas Ergül
23- Yukarı Nohutlu Mahallesi - Nurettin Koç
24- Şeyhzade Mahallesi - Süleyman Candan
25- Azizli mahallesi - Faruk Düzgün
26- Divanlı mahallesi - Hamdi Ergül
27- Sarıhacılı mahallesi - Ünal Güzel
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