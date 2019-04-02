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Muhtarlar yerini korudu

YOZGAT’ta yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde birçok mahalle muhtarı yerini korumayı başardı.

Muhtarlar yerini korudu

YOZGAT’ta yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde birçok mahalle muhtarı yerini korumayı başardı.

02 Nisan 2019 Salı 00:00
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Muhtarlar yerini korudu

Yozgatlı seçmen yerel seçimlerde muhtarını değiştirmeme kararı aldı.
Birçok mahallede aynı muhtarlar yeniden görev aldı. Yozgat’ta mahalle statüsüne alınan Divanlı, Azizli ve Sarıhacılı da ilk kez mahalle muhtarı seçmiş oldu. Öte yandan yeni kurulan Şeyhzade Mahallesi de ilk muhtarını önceki gün seçerek görevlendirmiş oldu.
Edinilen bilgilere göre, Yozgat’ın yeni mahalle muhtarları şu isimler oldu:
1 – Agahefendi Mahallesi – Çelebi Tokat

2- Aşağı Çatak Mahallesi – Durmuş Bingöl

3- Aşağı Nohutlu Mahallesi – Rasim Demirkapak

4- Bahçeşehir Mahallesi – Hasan Çaylak

5- Bilal Şahin Mahallesi – Mümtaz Bulut

6- Çapanoğlu Mahallesi – Mustafa Sevimli

7- Develik Mahallesi – Rıza Kayalı

8 – Erdoğan Akdağ Mahallesi – Mustafa Gümüş

9- Eskipazar Mahallesi – Ali Bakıcı

10- Fatih Mahallesi – Akif Akbulut

11- İstanbulluoğlu Mahallesi – Erdoğan Deniz

12- Karatepe Mahallesi – Bekir Savaş

13- Köseoğlu Mahallesi – Bekir Üstüntaş

14- Medrese Mahallesi - Mustafa Bölükbaşı

15- Mehmet Hulusi Mahallesi – Mehmet Seçkin

16- Mutafoğlu Mahallesi – Ali Çankaya

17- Şeyhosman Mahallesi – Naci Şahin

18–Taşköprü Mahallesi – Sadettin Doğan

19- Tekke Mahallesi – Hayati Er

20- Tuzkaya Mahallesi – Osman AKyüz

21- Yeni Cami Mahallesi – Süleyman Yazıtaş

22- Yukarı Çatak Mahallesi – Abbas Ergül

23- Yukarı Nohutlu Mahallesi - Nurettin Koç

24- Şeyhzade Mahallesi - Süleyman Candan

25- Azizli mahallesi - Faruk Düzgün

26- Divanlı mahallesi - Hamdi Ergül

27- Sarıhacılı mahallesi - Ünal Güzel

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