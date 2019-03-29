MUHTARLAR HIZ KESMEDi

Geçmiş yıllardaki seçimler göre bu yıl muhtar adaylarında büyük bir artış yaşandı. Muhtar adaylarının rekabeti seçim çalışmalarına da yansıdı. Sabahın erken saatlerinden itibaren seçim çalışmalarına başlayan muhtar adayları gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor. 31 Mart Pazar günü muhtar seçilebilmek için mahalle sakinlerine projelerinden bahseden adaylar, oldukça heyecanlı bir süreç geçiriyor. Muhtar adayları, bulundukları mahallelerinin cadde ve sokaklarına aylar öncesinden afiş asmaya başladı.

PROJELERİNİ ANLATIYOR

Çapanoğlu Mahallesi Muhtar Adayı Levent Şahin, yerel seçime dört gün kala çalışmalarını hızlandırdı. Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Şahin, projeleri anlatıyor. Ev ziyaretlerini sıklaştıran Şahin, demokrasinin gereği olan seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Çapanoğlu Mahallesi’nin yeni olmasına rağmen Yozgat’ın en gözde mahalleleri arasında yer aldığına değinen Şahin, önemli projeler hazırladığını belirtti. Şahin, seçildiği taktirde sosyal, kültürel hizmetlere öncelik vereceklerini söyledi. Çapanoğlu Mahallesi için 25 proje hazırladıklarına değinen Şahin, bu projelerin gerçekleştirilmesi için de belediye ve kamu kurumları ile devamlı diyalog içerisinde olacaklarını ifade etti. Mahalle hizmetlerinin belediye aracılığıyla yapılacağı gerçeğinden hareket ettiklerine değinen Şahin, 7’den 70’e her kesime yönelik proje hazırladıklarını kaydetti. Mahalleye hizmet için göreve talip olduklarının altını çizen Şahin, birlik, beraberlik ve dostluğu pekiştireceğini vurguladı.

