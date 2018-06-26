Miting gibi kutlama

MHP’li Ethem Sadef, sonuçların kesinleşmesinin ardından Cumhuriyet Alanı’nda sevinen ülkücülerle bir araya geldi. Partisinin seçim tırı üzerinden Yozgatlılara hitap eden Sadef, çok çalıştıklarını ve emek verdiklerini hatırlatarak, “Emeğimizin karşılığını aldık. Yozgatlılar beni yüz üstü bırakmadı. Şimdi tüm Yozgat halkına gece gündüz hizmet etme zamanıdır” diye konuştu.

Bu sırada bazı vatandaşlar Erdoğan lehine, bazı vatandaşlar ise MHP lideri Bahçeli lehine sloganlar atarak kutlama yaptı.