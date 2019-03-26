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MiTiNG GiBi KARŞILAMA

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, baba ocağı Çekerek ilçesinde gece yarısı coşkuyla karşılandı.

MiTiNG GiBi KARŞILAMA

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, baba ocağı Çekerek ilçesinde gece yarısı coşkuyla karşılandı.

26 Mart 2019 Salı 00:00
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MiTiNG GiBi KARŞILAMA

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere önceki gün gece Çekerek ilçesine geldi. Gece geç saatlerde gelmesine karşın Çekerekliler Oktay’ı miting havasında bekleyip, coşkuyla karşılayarak, bağrına bastı. Oktay, hemşerileriyle kucaklaştıktan sonra Esnaf Odaları tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı, bu toprakları, ilim ve hikmet erbabının medreselerde, esnafında ticari hayatlarında verdikleri mücadelelerle vatan kılındığını söyledi. Oktay, "Ahilik düsturunu kendisine rehber edinip cömertliği esas alan, ahlakı sermaye edinip helalinden kazanıp yararlı şeyler üreten tüm esnaf ve sanatkarlarımızı selamlıyorum. Sizler, ticarette elde ettiğiniz kardan çok yaşadığınız mahallenin, semtin, toplumun refahını ön planda tutan Ahilik teşkilatının mirasçılarısınız" diye konuştu.  
Oktay, ‘Güçlü Esnaf Güçlü Ekonomi’ vizyonu doğrultusunda esnaf ve sanatkarın rekabet gücünü artırmak için birçok reformu hayata geçirdiklerini aktardı. Esnaftan gelen binlerce talebi değerlendirdiklerini, sorunların çözümünün takipçisi olduklarını vurgulayan Oktay, ‘’17 yılda esnaf ve sanatkarlarımıza toplam 7 milyar liralık hazine desteği sağladık. Halk Bankası aracılığıyla önemli miktarlara ulaşan uygun şartlarda krediler kullandırdık, kullandırmaya da devam ediyoruz. 2018 yılında 26 bin esnaf ve sanatkar kardeşimiz 431 milyon lira KOSGEB desteğinden yararlanmıştır. Yozgatlı 5 bin 918 esnaf ve sanatkarımız kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla yaklaşık 453 milyon 18 bin lira kredi kullanmaktadır. 2002’de Yozgat’ta kredi kullanan esnaf sayımız sadece 625'tir. 2019’un ilk iki ayında Yozgatlı esnaflarımıza, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla 97 milyon 507 bin lira faiz indirimli kredi kullandırdık. Çekerek'te de 225 esnafımıza 8 milyon 300 bin lira uygun şartlı kredi kullandırıyoruz" dedi.
Oktay, Çekerek, Kadışehri, Sarıkaya, Boğazlıyan, Saraykent ce Sorgun ilçelerinde çeşitli toplantı ve etkinliklere katıldı. Oktay, bugün Akdağmadeni ilçesinde düzenlenecek mitinge katıldıktan sonra Yozgat il merkezinde bazı ziyaretlerde bulunup, daha sonra Şefaatli ve Yerköy ilçelerine geçecek. 

 

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