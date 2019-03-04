MİTİNG GİBİ AÇILIŞ

Seçim bürosunun açılışı siyasi partilerin mitingi gibi ilgi gördü. Yozgat’ta 5 yıl önce AK Parti tarafından aday gösterilip, belediye başkanı seçilen Kazım Arslan, ‘Yozgat’ı yıkarak düzelteceğiz’ diye işe başladı, birçok binayı yıktı, yollarda park düzenlemesi yaptı, birden fazla projeye imza attı. AK Parti tarafından yeniden aday gösterilmesi beklenilen Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın yerine Yozgat’ta AK Parti İl Başkanı Celal Köse aday gösterildi. Farklı partilerden gelen adaylık tekliflerine sıcak bakmayan Belediye Başkanı Arslan, adaylık başvurusunun son gününde adaylığını açıkladı. Halktan büyük destek ve ilgi gören Kazım Arslan, seçim bürosunun açılış törenine Lise Caddesi’nde kalabalık bir taraftar grubuyla yaptığı yürüyüşle katıldı. Arslan, açılışı miting havasında gerçekleştirip, seçmenlere hitaben konuşma yaptı.

HALK İLE AÇTI

YOZGAT Bağımsız Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan seçim karargahının açılışını gerçekleştirdi. Yimpaş önünden yürüyüşle başlayan etkinlik Çubukçu Çıkmazı Sokakta yer alan seçim karargahı önünde devam etti.

Yozgat halkının yoğun ilgi gösterdiği açılışta, Başkan Adayı Kazım Arslan, Yozgat halkına seslendi. Yozgat halkının yoğun desteği sonucu bu yola çıktığını belirterek, “Biz Türkiye’ye Cumhurbaşkanı seçmiyoruz, milletvekili seçmiyoruz. Alt tarafı Yozgat’a bir belediye başkanı seçiyoruz, bırakın da onu da Yozgat halkı kendisi seçsin” dedi.

Kazım Arslan, halkta karşılığı olmayan bir milletvekilinin halkın iradesine mani olamayacağını da dile getirdi. Yozgat halkının gönlünde yer almaktan mutluluk duyduğunu da ifade etti. Başkan Adayı Arslan, taşıma su ile değirmen dönmeyeceğini anlatarak, “İşte Yozgat her geçen gün yapılan projeleriyle gelişen bir değirmense burada toplanan Gönültaşlarımız da değirmenin asıl sahipleridir. Bizde taşıma su ile değil, değirmenin asıl sahipleri ile seçim karargahımızı açıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Arslan, halkın kendisini dün olduğu gibi bu gün de yalnız bırakmadığını hatırlatıp, ‘’Allah nasip etti bizlere sizlere hizmet etme fırsatı verdi. Sizlere hizmet etmemizde sebep olanlara başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere teşekkür ediyorum. Gönlüm mensubu olduğum partide aynı şekilde devam etmek isterdi Birileri bizlerle sizin aranıza duvar örmeye çalıştı. Birileri kendi siyasi çıkarlarını halkın, Yozgat’ın çıkarlarından daha üstün tuttu. Biz kenara çekilip oturmak istedik. Ama sizler bizi bırakmadınız. Bu projelerin devam etmesi lazım dediniz, bu işleri tamamlaması gerekirdi dediniz, devam et biz senin yanındayız dediniz. Bu yola çıkarken önce Allah’a kendimize ve size güvendik” diye konuştu.



