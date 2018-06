Minar’a seçmenin ilgisi büyük

Öğrencilerle ve gençlerle bir araya gelen Minar, iftar ve sahur programlarına da katılıyor. Minar, esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek destek istiyor. AK Parti İlçe Gençlik Kollarını da ziyaret eden Minar, burada gençlerle seçim değerlendirmesi yaptı. Minar, “Yozgat’ımıza yapılan yatırımlar ortada. Şimdi daha büyük yatırımlar için yeniden AK Parti için yola çıktık. AK iktidarlarımız döneminde vatandaşlarımızın hayatı kolaylaştı. Mutluluğu ve yaşam standardı arttı. Gece gündüz demeden çalışan bu kadro, aynı heyecan ile çalışmalarını sürdürecek. Bu azmi bütün vatandaşlarımızla paylaşıyoruz, tek tek ellerini sıkarak desteklerinin devamını talep ediyoruz” dedi.

Ziyaret ettikleri ve sohbet ettikleri seçmenin her şeyin farkında olduğunu vurgulayan Minar, “Yozgat'ımız her şeyin farkında. Türkiye’ye, terör ve ekonomik şantaja kadar her konuda saldıranların amacını çok iyi biliyor. Milletimiz bu seçimde de şantajcılara tokat atacak’’ İfadesini kullandı.

AK Parti’nin son 15 yılda 845 Milyon lira toplu konut ve sosyal donatı yatırımı yaptığını vurgulayan Minar, “Yozgat'ımız 16 yıldır Türkiye'yi ayağa kaldırmak için verdiğimiz mücadelemizde hep yanımızda oldu. Biz de vatandaşımızın yaşam standardını artırmak için yatırımlar yaptık. Halkımız TOKİ ve ulaşımdaki yatırımlara teşekkür ediyor. 15 yılda Yozgat’a ulaştırma ve haberleşme alanında 4 milyar lira yatırım yaptık. Seçmenimiz bunun farkında. Duble yollar, havalimanı, hızlı tren gibi yatırımlar, memleketimizde AK Parti’ye olan teveccühü daha da artırmış durumda. Eskiden Yozgat’a üniversite gelsin istenirdi, Bozok Üniversitemizi kurduk. Otogar yenilensin istenirdi, havalimanı temeli atıldı. Yola asfalt istenirdi, otoban konforunda duble yollar inşa ettik. Hastane yetersiz denirdi, bölgenin en büyük şehir hastanesini Yozgat’ımıza yaptık” diye konuştu.