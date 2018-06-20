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Minar umutlu

AK Parti Yozgat Milletvekili adayı İskender Minar, 24 Haziran seçimleri öncesi umudunu sürdürüyor.

Minar umutlu

AK Parti Yozgat Milletvekili adayı İskender Minar, 24 Haziran seçimleri öncesi umudunu sürdürüyor.

20 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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Minar umutlu

AK Parti’nin dördüncü sıra adayı olan İskender Minar, Yozgat halkının güçlü Cumhurbaşkanlığı ile birlikte güçlü meclis için AK Parti’ye bir kez daha tam destek vereceğini söyledi. AK Partili Minar, Yozgat’ın hizmet siyasetini AK Parti hükümetleri döneminde tanıdığını belirtti. İskender Minar, “AK Parti olarak 2005 yılında Evde Bakım Yardımı başlatarak engelli vatandaşlarımızın hayat kalitesini yükseltme yolunda önemli bir adım attık. 2018 Mart dönemi sonuna kadar 273,12 Milyon lira evde bakım yardımı yapılmıştır. 2022 sayılı Kanun kapsamında Yozgat’ta 2017 yılında 5 bin 505 yaşlımıza 15,29 Milyon lira, 5 bin 855 engelli ve engelli yakınımıza 28,24 Milyon lira, 2018 Mart döneminde ise 4 bin 927 yaşlımıza 4,07 Milyon lira, 5 bin 286 engelli ve engelli yakınımıza 7,73 Milyon lira yardım yapılmıştır” şeklinde konuştu.
Hizmetleri uzun uzun sıralayan İskender Minar, aynı istikrar ve huzurun teminatı için, Yozgatlı seçmeni yeniden AK Parti’yi seçmeye davet etti.

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