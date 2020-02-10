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Milliyetçi Hareket 51 yaşında

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Yozgat Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, MHP’nin 51’inci Kuruluş Yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, ‘’İlhamını üç bin yıllık Türk medeniyet tasavvurundan alan, felsefesini Orhun Anıtlarında somutlaştıran Türk Milliyetçiliği anlayışının modern fikir hareketi hüviyeti kazanması, 19. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşmiştir’’ dedi.

Milliyetçi Hareket 51 yaşında

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Yozgat Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, MHP’nin 51’inci Kuruluş Yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, ‘’İlhamını üç bin yıllık Türk medeniyet tasavvurundan alan, felsefesini Orhun Anıtlarında somutlaştıran Türk Milliyetçiliği anlayışının modern fikir hareketi hüviyeti kazanması, 19. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşmiştir’’ dedi.

10 Şubat 2020 Pazartesi 03:47
Milliyetçi Hareket 51 yaşında

Irgatoğlu, 'Hakk’ın vadettiği günlere, gerçek şafağa ise henüz ulaşılmadığına' vurgu yaptı. Irgatoğlu, ''Bu iman ve inançla mücadelemize devam edeceğimizin bilinmesini isteriz. Türk milleti kutlu hedefe doğru ilerledikçe önümüze daha büyük engellerin çıkacağının farkındayız. Bu engelleri aşacak güce ve donanıma da sahibiz. Türk milletinin, Milliyetçi Hareket’e olan ihtiyacının şuurundayız. Milliyetçi Hareket, kaderini Türk milletinin kaderiyle eşitlemiş bir davanın adıdır; Türk milletinin sadık hizmetkârı, ülküdaşı olmaya devam edecektir'' diye konuştu.

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Milliyetçi Hareket 51 Yaşında
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