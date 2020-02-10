Milliyetçi Hareket 51 yaşında

Irgatoğlu, 'Hakk’ın vadettiği günlere, gerçek şafağa ise henüz ulaşılmadığına' vurgu yaptı. Irgatoğlu, ''Bu iman ve inançla mücadelemize devam edeceğimizin bilinmesini isteriz. Türk milleti kutlu hedefe doğru ilerledikçe önümüze daha büyük engellerin çıkacağının farkındayız. Bu engelleri aşacak güce ve donanıma da sahibiz. Türk milletinin, Milliyetçi Hareket’e olan ihtiyacının şuurundayız. Milliyetçi Hareket, kaderini Türk milletinin kaderiyle eşitlemiş bir davanın adıdır; Türk milletinin sadık hizmetkârı, ülküdaşı olmaya devam edecektir'' diye konuştu.