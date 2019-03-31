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Milletvekilleri Yozgat'ta oy kullandı

YOZGAT Milletvekilleri Bekir Bozdağ, Yusuf Başer, Ali Keven ve Ethem Sedef, oyunu seçim bölgesi Yozgat'ta kullandı.

Milletvekilleri Yozgat'ta oy kullandı

YOZGAT Milletvekilleri Bekir Bozdağ, Yusuf Başer, Ali Keven ve Ethem Sedef, oyunu seçim bölgesi Yozgat'ta kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 00:00
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Milletvekilleri Yozgat'ta oy kullandı

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, baba ocağı Akdağmadeni ilçesinde oyunu kullanmaya tercih ederken, diğer üç milletvekilinin tercihi Yozgat Merkez oldu. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, MHP Yozgat milletvekili Ethem Sedef, sabah saatlerinde oy kullanma merkezlerine giderek, tercihlerini yaptı. Milletvekilleri, oynalırını 'Hayırlı olsun' dileği ile sandığı attı.

Son Güncelleme: 31.03.2019 23:51
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