Milletvekili Yusuf Başer Gazetemizi Ziyaret Etti

Başer, seçim çalışmaları kapsamında Yozgat merkez ile birlikte ilçe ve belde ziyaretlerini sürdürdüğünü, seçim sonuçlarının AK Parti'nin lehine sonuçlanacağına inancının tam olduğunu söyledi. Başer, Ak Parti hükümetleri döneminde Yozgat'ın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında önemli yatırım ve hizmetlerin geldiğini, önümüzdeki dönemde bunların devam ettirileceğini altını çizerek, seçmenlerden partisine destek istedi.