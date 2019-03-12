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Milletvekili Yusuf Başer Gazetemizi Ziyaret Etti

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, gazetemizi ziyaret ederek, Genel Koordinatör Erhan Kayhan ve Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ile bir süre görüştü.

Milletvekili Yusuf Başer Gazetemizi Ziyaret Etti

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, gazetemizi ziyaret ederek, Genel Koordinatör Erhan Kayhan ve Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ile bir süre görüştü.

12 Mart 2019 Salı 00:00
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Milletvekili Yusuf Başer Gazetemizi Ziyaret Etti

Başer, seçim çalışmaları kapsamında Yozgat merkez ile birlikte ilçe ve belde ziyaretlerini sürdürdüğünü, seçim sonuçlarının AK Parti'nin lehine sonuçlanacağına inancının tam olduğunu söyledi. Başer, Ak Parti hükümetleri döneminde Yozgat'ın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında önemli yatırım ve hizmetlerin geldiğini, önümüzdeki dönemde bunların devam ettirileceğini altını çizerek, seçmenlerden partisine destek istedi. 

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