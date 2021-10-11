Milletvekili Yusuf Başer, çalışmaları denetledi

Milletvekili Başer, Yenifakılı ilçesine geçmeden önce Boğazlıyan ilçesinin Yamaçlı Beldesine uğradı, buradaki çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başer, Yamaçlı ve Yenifakılı’yı emniyetli, konforlu ulaşıma kavuşturacak yeni yol çalışmasının bölgeye hayırlı olması dileğinde bulundu. Başer, yaklaşık 11 kilometrelik yolun bir ay içinde tamamlanarak, ulaşıma açılacağını bildirdi. Başer, ‘’Yozgat' ta ilk defa beton yolu Yamaçlı-Yenifakılı karayoluna yapıyoruz. Yol yapım çalışmaları başladı. Yolumuzda inceleme yaptık. Yetkililerden bilgi aldık. Yaklaşık 11 kilometrelik yolumuzu 1 ay içinde tamamlayarak, hizmete sunacağız’’ dedi. Milletvekili Başer, Yozgat İl Merkezinde de esnaf ziyaretinde bulundu, Sarıkaya ilçesinin Karayakup Beldesi’ni ziyaret etti. •İhsan Çelikkaya•