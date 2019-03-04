Milletvekili Başer’den ziyaret

Milletvekili Başer, Büro Memur-Sen Yozgat Şube Başkanlığını ziyaretinde sendika yönetimi ve üyeleriyle sohbet etti, faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Başer, daha sonra Yozgat Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nı ziyaret ederek Başkan Ahmet Bulut ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Başer, ‘’Bilgileriyle iş dünyasına yön veren, maliyenin güçlenmesine katkıda bulunan muhasebeci kardeşlerimin Muhasebeciler Gününü kutluyorum’’ dedi.

Başer, Milletvekili Bekir Bozdağ ile birlikte bir cafenin açılışını yaptı, Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen ‘istişare ve durum değerlendirmesi’ toplantısına katıldı.