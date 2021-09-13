Milletvekili Başer sorun dinledi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, hafta sonunun Yozgat merkez ve Akdağmadeni ilçesine ayırdı. Milletvekili Başer Yozgat’ta 100. Yıl Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Murat Dereli ve üyeleriyle bir araya geldi. Milletvekili Başer’in kooperatiflerine yaptığı ziyaretten memnuniyetleri dile getiren, 100. Yıl Sanayii Sitesi Kooperatifi Başkanı Murat Dereli, sanayi sitesinde PTT şubesinin kapanmasından dolayı esnafın sıkıntı yaşadığını ve yeni yapılacak sanayi sitesi için kamulaştırmada bazı aksaklıklar yaşandığını belirtti. Milletvekili Başer, PTT şubesinin tekrar açılması konusunda kurum yetkilileriyle görüşmeler yaptığını ve kısa sürede tekrar hizmete açılacağını, yeni sanayi sitesi ile ilgili çalışmaları da yakından takip ettiğini söyledi. Ziyarete, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı da hazır bulundu.

Akdağmadeni ilçesini gezdi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Akdağmadeni ilçesinde de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Başer, Akdağmadeni ilçesinde partisinin ilçe yönetimi ile bir araya gelip, istişarede bulundu sonrasında ise Akdağmadeni Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek, muhtarların talepleri ve sıkıntıları hakkında bilgi aldı. Başer, muhtarlarla verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, ‘’Demokrasi zincirinin ilk halkası değerli muhtarlarımı ve kıymetli köy sakinlerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum’’ dedi. Başer, Akdağmadeni Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Akdağmadeni Şoförler Odası, Akdağmadeni Ziraat Odası’nı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başer, Akdağmadeni ilçesinin Oluközü Belediye Başkanı Hasan Aydınsoy, Belekcehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, Umutlu Belediye Başkanı İlhan Koçak’ı da ziyaret ederek, belediye başkanlarının çalışmaları, projeleri ve gayretiyle beldelerin her geçen gün güzelleştiğini vurguladı, başkanlara başarı dileğinde bulundu. Başer, Belekcehan Beldesinde belediye tarafından asfalt serim çalışmalarının yapıldığı Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde de incelemelerde bulundu. Başer, Şehit Hasan Hüseyin Özdemir'in Akdağmadeni Arpalık Köyü'nde ikamet eden anne ve babasını da ziyaret ederek, hatırlarını sordu.

