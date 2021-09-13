Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1438.72
ALTIN
486.23
DOLAR
8.4558
STERLİN
11.7651
EURO
10.0102

Milletvekili Başer sorun dinledi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat’ta yaptığı bir dizi ziyaretlerin ardından Akdağmadeni ilçesine geçerek, beldeleri gezdi, çalışmalar hakkında bilgi alıp, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden sorunları hakkında bilgi aldı.

13 Eylül 2021 Pazartesi 00:04
Milletvekili Başer sorun dinledi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, hafta sonunun Yozgat merkez ve Akdağmadeni ilçesine ayırdı. Milletvekili Başer Yozgat’ta 100. Yıl Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Murat Dereli ve üyeleriyle bir araya geldi. Milletvekili Başer’in kooperatiflerine yaptığı ziyaretten memnuniyetleri dile getiren, 100. Yıl Sanayii Sitesi Kooperatifi Başkanı Murat Dereli, sanayi sitesinde PTT şubesinin kapanmasından dolayı esnafın sıkıntı yaşadığını ve yeni yapılacak sanayi sitesi için kamulaştırmada bazı aksaklıklar yaşandığını belirtti. Milletvekili Başer, PTT şubesinin tekrar açılması konusunda kurum yetkilileriyle görüşmeler yaptığını ve kısa sürede tekrar hizmete açılacağını, yeni sanayi sitesi ile ilgili çalışmaları da yakından takip ettiğini söyledi. Ziyarete, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı da hazır bulundu.
Akdağmadeni ilçesini gezdi
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Akdağmadeni ilçesinde de çeşitli ziyaretlerde bulundu.  Başer, Akdağmadeni ilçesinde partisinin ilçe yönetimi ile bir araya gelip, istişarede bulundu sonrasında ise Akdağmadeni Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek, muhtarların talepleri ve sıkıntıları hakkında bilgi aldı. Başer, muhtarlarla verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, ‘’Demokrasi zincirinin ilk halkası değerli muhtarlarımı ve kıymetli köy sakinlerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum’’ dedi. Başer, Akdağmadeni Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Akdağmadeni Şoförler Odası, Akdağmadeni Ziraat Odası’nı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başer, Akdağmadeni ilçesinin Oluközü Belediye Başkanı Hasan Aydınsoy, Belekcehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, Umutlu Belediye Başkanı İlhan Koçak’ı da ziyaret ederek, belediye başkanlarının çalışmaları, projeleri ve gayretiyle beldelerin her geçen gün güzelleştiğini vurguladı, başkanlara başarı dileğinde bulundu. Başer, Belekcehan Beldesinde belediye tarafından asfalt serim çalışmalarının yapıldığı Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde de incelemelerde bulundu. Başer, Şehit Hasan Hüseyin Özdemir'in Akdağmadeni Arpalık Köyü'nde ikamet eden anne ve babasını da ziyaret ederek, hatırlarını sordu. 

Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Başer Sorun Dinledi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
12 Eylül darbesine tepki
12 Eylül darbesine tepki
Engelsiz hizmet
Engelsiz hizmet
CHP 98 YAŞINDA
CHP 98 YAŞINDA
Keven'den ziyaret
Keven'den ziyaret
AK Parti’de hareketli gün
AK Parti’de hareketli gün
Tarih çalışmalarına destek
Tarih çalışmalarına destek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim