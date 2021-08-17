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Milletvekili Başer köyleri gezdi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, köy ziyaretlerini sürdürdü.

17 Ağustos 2021 Salı 00:01
Milletvekili Başer köyleri gezdi

Başer’e partisinin Yozgat İl Başkan Yardımcısı Nurullah Nurdoğan, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, İl Genel Meclisi üyeleri eşlik etti. Başer, beraberindekilerle birlikte Kale, Görpeli, Büyük Nefes, Musabeyli Köylerini ziyaret edip, köylülerle sohbet etti. Başer, ‘’Kale köyümüzde muhtarımızın yemeğinde köy sakinlerimiz ve çevre köylerimizden yaklaşık 40 Muhtarımızla bir araya geldik. Muhtarlarımızla hasbihal ettik. Köylerimizin ihtiyaçları hususunda talep ve görüşlerini aldık. Köy sakinlerimiz ve çevre köy Muhtarlarımızla buluşmamıza vesile olan Kale Köyü Muhtarımız Mustafa Çevik'e teşekkür ediyorum. Değerli muhtarlarım ve kıymetli köy sakinlerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum’’ dedi. Başer ve beraberindeki partililer, diğer köylerde de köy muhtarımızdan köyün ihtiyaçları hakkında bilgi aldı, köy sakinleriyle sohbet etti. 

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