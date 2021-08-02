Milletvekili Başer, Aydıncık ilçesini gezdi

Bu hafta sonunu da Yozgat’ın Aydıncık ilçesine ayıran Milletvekili Başer, ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi alıp, çeşitli ziyaretlerde bulundu. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’in de katıldığı Aydıncık ziyaretinde Milletvekili Başer, Aydıncık ilçesinde emekli polis memuru Erdal Ertuğrul tarafından oluşturulan müze evini gezdi, incelemelerde bulundu. Başer, ‘’Büyük uğraş ve emekle yapılan Haceb isimli müze evinin Aydıncık’ımıza hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi. Yapımı devam eden ve yakın zamanda teslimatı yapılacak olan TOKİ konutlarında da incelemelerde bulunan Başer, Burhan Koçak’ın sahibi olduğu ‘Koçak Apart Oteli’ de ziyaret ettikten sonra esnaf ziyaretinde bulundu, ‘Hayırlı ve bereketli kazançlar dileğini’ iletti. Aydıncık Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu'nu ziyaret eden Başer, Aydıncık Esnaf-Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu'na katıldı. Başer, ‘’Reel ekonomimizin can damarı esnaf kardeşlerimizle bir araya geldik. Genel Kurulda güven tazeleyerek tekrar seçilen Levent Başkan ve yönetimini tebrik ediyorum’’ ifadelerini kullandı. Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Ak parti Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir ile birlikte Aydıncık Kültür Evi’nde bulunan Ametist ve Doğal taşlarla işlenen ürünleri yakından görüp, Kooperatif Başkanı Nimet Türker’den bilgi aldı.