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Milletin dediği olacak

BOĞAZLIYAN CHP Belediye Başkan Adayı Ali Ayık, ileri demokrasiye ulaşmış ülkelerde, belediyecilik ve ülkenin genel siyaseti birbirinden ayrı çalıştığını belirterek, ‘’Her şehrin halkı, belediye başkanı seçerken, kendine en iyi hizmeti verecek olan adayı başkan seçerler. Çünkü, milli gelirden o şehrin nüfusu oranında hakkına düşen payı o belediye zaten alır. Kanuni olarak bizde de bu durum aynıdır’’ dedi. 

Milletin dediği olacak

BOĞAZLIYAN CHP Belediye Başkan Adayı Ali Ayık, ileri demokrasiye ulaşmış ülkelerde, belediyecilik ve ülkenin genel siyaseti birbirinden ayrı çalıştığını belirterek, ‘’Her şehrin halkı, belediye başkanı seçerken, kendine en iyi hizmeti verecek olan adayı başkan seçerler. Çünkü, milli gelirden o şehrin nüfusu oranında hakkına düşen payı o belediye zaten alır. Kanuni olarak bizde de bu durum aynıdır’’ dedi. 

18 Şubat 2019 Pazartesi 07:00
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Milletin dediği olacak

Ayık, belediye seçimlerinin, iktidar ve muhalefet arasındaki siyasi kavgalara malzeme olmasından yakınarak, ‘’Halk içinde itibarı olan, memleketine hizmet eden veya etmek isteyen dururken, halkın istemediği birini dayatmaya kimsenin hakkı yoktur. Tek amacı, memleketine hizmet etmek olan bu insanların başkan olmaması için verilen çabayı anlamak mümkün değildir. Sizlere tavsiyem, bu seçimde, ilçemize hizmet edecek, memleket sevdalısı adaylarınıza sahip çıkın! Yani bu kez sizlerin dediği olsun’’ diye konuştu. 

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