Milletin dediği olacak

Ayık, belediye seçimlerinin, iktidar ve muhalefet arasındaki siyasi kavgalara malzeme olmasından yakınarak, ‘’Halk içinde itibarı olan, memleketine hizmet eden veya etmek isteyen dururken, halkın istemediği birini dayatmaya kimsenin hakkı yoktur. Tek amacı, memleketine hizmet etmek olan bu insanların başkan olmaması için verilen çabayı anlamak mümkün değildir. Sizlere tavsiyem, bu seçimde, ilçemize hizmet edecek, memleket sevdalısı adaylarınıza sahip çıkın! Yani bu kez sizlerin dediği olsun’’ diye konuştu.