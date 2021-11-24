MiLLETiMiZ iÇiN VARIZ

Bundan 3 yıl önce, 23 Kasım 2018’de Cuma günü 99 Kurucu Üyenin imzalarıyla Yeniden Refah Partisi’nin kurulduğunu hatırlatarak partiyi kurarken, yola çıkarken karşılaşacakları zorlukları bildiklerini, bütün zorluklara karşın sabrın, mücadelenin, kararlılığın, azmin, cihat şuuruyla çalışmanın, Milleti, tüm İslam Alemi’ni ve tüm mazlumları maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarma heyecanının, imanın ve inancın karşısında hiçbir beşeri gücün duramayacağını da bildiklerini ve bu şuurla yola çıktıklarını belirtti. Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın, ‘’Ey Milli Görüşçüler, tarihe bakın inancınıza sarılın, milli görüşe sarılın. Zulüm ebedi olamaz, kötülük mutlaka hüsrana uğrayacaktır. Batıl mutlaka mağlup olacaktır. Allah nurunu tamamlayacaktır‘’ sözlerine kulak vererek yola çıktıklarını ifade eden Kayhan, ‘’Milletimiz için ‘Paylaşımda Adalet’ ve ‘Yönetimde Adalet’i tesis edeceğimize dair ‘Milli Görüş’ sözü vererek yola revan olduk. Bir kurtuluş ümidi bekleyen İslam Alemi’ne ve tüm mazlumlara; ‘Milletimiz için Biz Varız’, ‘Tüm Ezilenler için Biz Varız’ dedik. Biz bu yola çıkarken dış güçlere, holding patronlarına, medya patronlarına güvenerek yola çıkmadık, biz önce Allah’a sonra da bu aziz Millete güvenerek yola çıktık’’ diye konuştu. Kayhan, partilerinin siyasete zerafet, nezaket getirdiğini ve Yeniden Refah Partisi’nin Milli Görüş zihniyetini temsil edeceğini ve orijinal açılarından bir derece dahi sapmayacağını söyledi. Kayhan geldikleri nokta itibariyle Yeniden Refah Partisi’nin Türkiye genelinde 900’den fazla ilçede, pek çok köy ve mahallede teşkilatlarını tamamladıklarını söyleyerek, ‘’Hakkari’mizden Çanakkale’mize, Sinop’umuzdan Antalya’mıza ülkemizin her köşesini ahlak ve maneviyatın ‘Hilali’, bereketin ve kalkınmanın ‘Başağı’ ile kuşanmış tabelalarımız ve bayraklarımız sarmış durumdadır. Şu anda 200 bine yakın resmi üyemiz ve 50 bine yakın sandık baş müşahitimiz ile Yeniden Refah Partimiz, Türkiye siyasetinin her geçen gün hızla büyüyen gücü ve parlayan yıldızı haline gelmiş durumdadır. Bu kadar kısa süre içerisinde, bu kadar muazzam bir teşkilat yapısının oluşturulması, bu düzeyde üye sayısına ulaşılması, Yeniden Refah Partisi bayrağının ülkemizin tamamında dalgalanıyor olması, sözümüzün, sesimizin bütün Milletimize ulaşması, Yeniden Refah Partisi kadrolarının inancının, azminin ve Milli Görüş davasının bereketinin en büyük ispatıdır. Bu azim ve inançla ‘Yaşanabilir Bir Türkiye’, ‘Yeniden Büyük Türkiye’, ‘Hak ve Adaletin hakim olacağı Yeni Bir Dünya’ hedeflerine ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.

Hayra Motor, Şerre Fren

Yeniden Refah Partisi’nin sadece eleştiren değil, Milli Görüş zihniyetiyle çözümü açıkça ortaya koyan bir siyaset anlayışıyla hareket ettiğini belirten Kayhan, ’’Bugüne kadar partimiz tarafından ortaya konulan, ‘Milli Kaynak Paketleri’ kitabımız, ‘81 İlimize Yüzlerce Refah Projesi’ kitabımız, ‘Biz Türkiye’yi Biliyoruz’ ve ‘Rantsal Değil, Kentsel Dönüşüm’ kitaplarımız başta olmak üzere, hazırladığımız tüm projeleri titiz çalışmalarla hazırladık ve tüm Milletimizle paylaştık. Ekonomik krizden, İstanbul Sözleşmesi’nin yol açtığı sosyal sorunlara, işsizlikten, eğitimde yaşanan sıkıntılara, Kıbrıs’tan, Akdeniz’de karşı karşıya olduğumuz tehlikelere kadar birçok konuda, doğruya gönül rahatlığıyla doğru, yanlışa da kararlılıkla yanlış diyerek düşüncelerimizi aziz Milletimizle paylaştık. Yeniden Refah Partimiz bütün bu konularda ‘Hayra Motor, Şerre Fren’ olma fonksiyonunu en etkili şekilde icra etti’’ dedi. Milli Görüşün birinci 40 yılını tanımlayan bereket, feraset, cesaret, dirayet, nezaket, adalet, merhamet kavramlarının Yeniden Refah Partisi’nin siyasetinde ikinci 40 yılında da vücut bulacağını söyleyen Kayhan, ‘’Yeniden Refah Partimizin kuruluşunun 3’üncü yıldönümünde, bugüne kadar büyük fedakarlıklarla çalışan tüm teşkilat mensuplarımıza, tüm üyelerimize, partimize gösterdikleri büyük teveccüh dolayısıyla Aziz Milletimize, sonsuz teşekkürler ediyoruz. Nice kuruluş yıldönümlerinde buluşabilmek duasıyla, Milli Görüş Hareketi’nin kurucusu Merhum Erbakan Hocamıza ve Onunla birlikte bu yolda yürüyen, ahirete intikal eden tüm geçmişlerimize rahmet diliyoruz. ‘İlklere’, ‘Öncülere’, ‘Birinci 40 yılın kahramanlarına’ bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. ‘En zor zamanda Milli Görüş sancağını tutup kaldıran ikinci 40 yılın kahramanları’ olarak tarihe geçecek Yeniden Refah teşkilatlarımıza da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yeniden Refah Partimizin kuruluşunun 3’üncü yıldönümü hayırlı olsun. Milli Görüş’ün en büyük zaferlerine, Milletimizin ve tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olsun’’ diye konuştu. ​​​​​​​​​​​​​​•SÜMEYYE İLHAN•​​​​​​​