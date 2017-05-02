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Millet direnci bayraklaştı

02 Mayıs 2017 Salı 23:59
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MHP Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu; “3 Mayıs 1944, milletimizin direncinin bayraklaştığı önemli ve anlamlı bir günü ifade etmektedir” dedi.

Millet direnci bayraklaştı
3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınlayan MHP Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, Türk Milliyetçileri, Türklüğü savunmanın bedelini işkencelere ve tabutluklara maruz kalarak, nice çile ve sıkıntılara göğüs gererek ödediğini söyledi. 
“Türk milliyetçileri iftiralara, baskılara ve suçlamalara rağmen Türklük şuurundan, Türkiye sevdasından ve Türk birliği ülküsünden vazgeçmemişlerdir” diyen Irgatoğlu, şunları kaydetti: 
“3 Mayıs, Türk milliyetçilerinin bu kutlu mücadelesini anlamak başta olmak üzere, Türklüğü ve Türk ülküsünü doğru okumak, geçmişten ders alıp Türk Milletinin onurlu geleceğini inşa etmek için daha çok çalışmanın önemini kavramak olarak kabul edilmelidir. Türk Milleti, ecdadını bildiği, anladığı ve unutmadığı sürece Türk-İslam âleminin liderliğini yapabilecek gücü, kudreti ve fikriyatı kendisinde bulacaktır.
Bu vesile ile bir kez daha içlerindeki milli şuur ve iman ateşi bir an olsun sönmeyen ve Türk milliyetçiliği tarihinin altın sayfalarını oluşturan ülkü devleri, başta Başbuğumuz Alparslan Türkeş, H. Nihal Atsız ve daha birçok Türk milliyetçisini rahmet ve minnetle anıyorum. 3 Mayıs 1944'ün hayatta olan fedakâr milliyetçi kahramanlarına minnetlerimi sunuyorum.
Teşkilatım ve Şahsım adına Büyük Türk milletinin ve değerli Türk Milliyetçilerinin mücadele tarihine altın harflerle yazılan bu anlamlı 3 Mayıs Türkçülük Günü’nü kutluyorum.
3 Mayıs ruhunun, Türk Milletinin onurlu geleceğine ışık tutacağına yürekten inanıyorum.
3 Mayıs Türkçülük Günü kutlu olsun!”

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