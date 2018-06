MHP’NİN SEÇİM PERFORMANSI

MHP, şüphesiz 24 Haziran seçimlerinde, Yozgat’ta işi en zor olan partilerden bir tanesiydi.

Cumhur ittifakında seçimlere katılmış olması, matematiksel olarak MHP’nin işinin ne kadar zor olduğunu gösterdi.

Önceki seçimlerde alınan oy oranları ve yeni sistemdeki hesaplamalara göre, MHP’nin ciddi oy sayısına ihtiyacı vardı.

İttifak yaptığı AK Parti, tüm gücüyle 4-0 diyerek sahalara inerken, MHP ise tek başına seçim kampanyası yürüttü.

Seçim sürecinde Millet İttifakında yer alan İYİ Parti, Saadet Partisi ve CHP, birbirlerine moral ziyaretleri yaptı, psikolojik olarak birbirlerini desteklediler.

Seçim kampanyası boyunca İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi birbirinin aleyhine çalışmadı, demeçler vermedi.

Lakin MHP’nin içinde yer aldığı ittifakta durum böyle değildi.

Çünkü yaptıkları ittifak anlaşmasında, iki parti de kendi logo ve adaylarıyla, birbirlerinden hür olarak yarışa gireceklerdi.

Doğal olarak AK Parti, Yozgat’ta hiçbir zaman MHP’ye şans verecek ve MHP’ye fayda sağlayacak bir organizasyon ve söylemin içine girmedi.

MHP adayları, Yozgat’ın tüm köy, belde ve ilçelerini dolaştı, her eli sıktı, herkes ile konuştu.

Bu açıdan performansları yeterli ve iyiydi.

Sahada partilerinin tavrı ve politikasını da güzel şekilde anlattılar.

Ancak, MHP’nin aldığı ittifak ve Sayın Erdoğan’ı destekleme kararını beğenmeyenleri ikna edebildiler mi?

Bana sorarsanız hayır.

Dün AK Parti’ye oy veren seçmeni, milletvekilliğinde MHP’ye oy vermeye ikna edebildiler mi?

Kısmen evet.

Geçmişte kendisini ‘Türkeşçi’ veya ‘ülkücü’ diye tanımlayan ancak 2002’den sonra Tayyip Erdoğan’ı seven kitlenin bir kısmı, bugün MHP’ye tamam dedi.

Geçmişte Devlet Bahçeli’ye öfke duyan, Erdoğan’ın liderliğini beğenen bazı seçmen, ‘Cumhurbaşkanlığında Erdoğan, parlamentoda MHP’ kararı aldı.

MHP’nin kadın kolları da bu seçimde verimli bir çalışma gerçekleştirirken, bu kez gençlerin desteğini pek göremedik.

Muharrem İnce’nin bile sosyal medya vasıtasıyla, Yozgat gençliğinde daha fazla etki bıraktığı ve popüler olduğunu, bizzat gençlerden duydum.

MHP’nin sahada döktüğü alın teri bakalım sandığa nasıl yansıyacak.

Hayırlısı...

KARARGAHLARI GEZDİM...

Seçimler öncesi, siyasi partilerin seçim karargahlarını gezdim.

Seçim karargahında oturan vatandaşın özelliği, o partiye oy veriyor ve sempati duyuyor.

Ancak resmi bir görev ve sıfat taşımadığı için ise daha içten ve samimi konuşabiliyor.

Resmi görevi olana nispeten daha özgür bir pozisyonda bulunuyor.

Bu seçimlerde nedense bu özgürlüğü bir türlü göremedim.

AK Parti seçim karargahında vatandaşların birçoğu konuşmak istemedi, konuşmaktan kaçındı.

Konuştuklarında, söylediklerinin kendilerine sorun ve sıkıntı yaratacağını düşünüyorlardı.

MHP karargahındaki seçmen ise konuştu, net ve dobra cümleler kurdular.

İYİ Parti karargahında bir kısım partili görüntü vermekten dahi kaçındı.

Baskı olduğunu iddia ederek, isim ve görüntü vermekten çekindi.

Bir kısım İYİ Partili ise birçok konuda görüşlerini açık yüreklilikle dile getirdi.

Ne varsa gençlerde var...

CHP’ye gittiğimde ise karşımda genç seçmen kitlesi buldum.

Onlar, hem isimlerini beyan ettiler, hem de fotoğraflarının çekilmesinde bir sakınca görmediklerini dile getirdiler.

Neticede fikir beyan ettiklerini ve bundan dolayı korkacak-çekinecek bir durum olmadığı görüşünü savundular.

Karargahtan yansıyanları zaten gazetenin son sayfasında sizlere her gün sundum.

Dediğim gibi bu seçimlerde az kişiyle, az konuşabildik.

Derleyebildiklerim kadarını sizlere ‘karargahlar konuşuyor’ başlığıyla objektif bir şekilde anlatmaya çalıştım.

1950 SEÇİMLERİNDE BÖYLEYMİŞ...

Fotoğraf, 1950 seçimlerinde oy kullanan Yozgatlı vatandaşlara ait.

Biliyorsunuz, Türkiye çok partili sisteme geçiş yapmış ve akabinde 1946 seçimleri gerçekleşmişti.

Türkiye’den halen tartışılan 1946 seçimleri açık oy, gizli tasnif usulüyle yapılmış ve seçimlere hile karıştırıldığı iddia edilmişti.

O günden bugüne Türkiye, 1946 seçimlerini tartıştı durdu.

1950 seçimlerinde, fotoğraftaki vatandaşların kullandığı oylar sonucu, Demokrat Parti, Yozgat’ta birinci parti olmuş.

1946 seçimlerinde, Yozgat’ta oyların yüzde 100’ünü alan CHP, 1950 seçimlerinde yüzde 41,2 Demokrat Parti ise yüzde 55,9 oy almış.

Bu sonuçlara göre Yozgat’tan DP 7 milletvekili, CHP ise 1 milletvekili çıkarmış.

Seçimlere katılan bir diğer parti, Millet Partisi ise oy alamamış.

Kısa bir seçim nostalji yapalım istedim, haydi selametle...



DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN

*Bir milletvekilliğini garantilediklerini söyleyen il başkanını.

*Suskun kalmayı tercih ederek, sonuçlara göre konuşacak isimleri.

*Analiz ve yorumlarını keserek, sandıktan sonra ‘ben demiştim’ söylemine kendini hazırlayanları.