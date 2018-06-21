MHP’nin kalesi tekrar ayağa kalktı

Yozgat'ta seçim propagandası içinde sağlam adımlarla çalışmalarını ilerlettiklerini belirten Irgatoğlu, Yozgat halkının helal oylarına talip olduklarını ifade etti. Irgatoğlu güçlü bir Türkiye için MHP'nin şart olduğunu vurguladı. Göreve geldikleri günden bugüne kadar, gece gündüz demeden çalıştıklarının altını çizen Irgatoğlu, ‘’24 Haziran'da en başarılı parti MHP olacaktır. MHP Yozgat teşkilatı olarak seçim çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İl ve ilçe başkanlarımızla toplantılar yaparak durum değerlendirmesi yapıyoruz. Milletvekili adaylarımızla sürekli istişare halindeyiz. 24 Haziran seçimlerinde başarılı olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Üzerimize düşen her ne varsa fazlasıyla yapıyoruz. Çünkü bu seçimler hayati önem arz ediyor. Bu seçimler MHP ve Ülkücü camia içinde çok önemli’’ dedi.

Meclisin daha güçlü olması için ve Yozgat'ın Ankara'da bir sesi olması için MHP'nin mutlaka mecliste güçlü bir şekilde temsil edilmesi gerektiğini anlatan Irgatoğlu, ‘’Bağımsız ve ilkeli duruşuyla sadece Türk seçmeninin iradesiyle hareket eden yegane parti MHP'dir. Çünkü sevinç ve hüzün Ülkücülerin, MHP'lilerin ortak duygusudur. 49 yıllık geçmişimizde üzüldüğümüz günlerde oldu, sevindiğimiz günlerde oldu. Hepsini birlikte yaşadık. Şimdi yeni bir dönemecin eşiğindeyiz. 24 Haziran seçimleri partimiz MHP için yeni bir imtihan dönemidir. Başarılı olmak zorundayız. Çünkü bu başarı sadece MHP'nin sıradan bir siyasi başarısı değil, Türkiye'nin, Türk Milletinin başarısı anlamını taşıyacaktır’’ diye konuştu.