MHP’NİN İŞİNE YARADI

Aslında bu konuşmaya kadar Cumhur ittifakı kendi seyrinde seçim çalışmalarını sürdürüyordu.

Hatta üstünlük AK Parti ve muhalefet partilerindeydi.

Yani, MHP biraz geri planda kalmış, kendi içinde bir takım çalışmalar yürütüyor ve böyle devam ediyordu.

Sayın Bozdağ’ın 4-0 veya 3-1 tezinden sonra MHP’liler de somurtma, tepki verme ve kızgınlık meydana geldi.

Akabinde bazı AK Partili adayların vatandaşın parlamentoda MHP’yi, Cumhurbaşkanlığında Erdoğan’ı tercih edeceğini söylemesine, tepki gösterdikleri iddia edildi.

Hatta bir AK Partili adayın yukarıda anlattığım seçmene, cevap olarak “O zaman, Cumhurbaşkanına da verme oyunu!” dediği de iddia edildi.

Tüm bu yaşananlar, MHP içerisinde ve camiasında bir kenetlenmeye neden oldu.

AK Parti kanadındaki bu açıklama ve yorumlar, MHP’nin işine yaradı.

Seçim sürecinde sessiz kalan ve oyunu AK Parti ile MHP arasında dağıtmayı düşünen bazı seçmenler, görüşlerini dışa vurdu.

İçinde saklayanlar veya kararsız olanlar “Cumhurbaşkanlığında Erdoğan, parlamentoda MHP kardeşim, yeter bu vekillere!” demeye başladı.

Gümrüklerde oy kullananlar, çektikleri pusula resimlerini, sosyal medyada paylaşmaya başladı.

AK Parti de muhafazakar-milliyetçi seçmenden gelen Erdoğan ve MHP bölüşümü tedirginliğe, MHP’de ise birlikteliğe neden oldu.

Şayet MHP bu durumu korumayı ve bu kenetlenmeyi devam ettirmeyi sürdürürse, bir milletvekilliği kazanması biraz daha kolaylaşır.

Unutulmamalıdır ki, Yozgat’ta MHP’nin başarısı için AK Parti’den oy koparması şarttır.

Kendi oyunun yetmediği ve muhalefet cephesinden de oy gelmeyeceği aşikardır.

İYİ BAŞKAN

Yozgat’ta İYİ Parti’nin kurucu il başkanlığı görevini üstlendi.

İnsanlar, İYİ Parti’nin Yozgat’ta yapılanamayacağını, toplanamayacağını düşünürken, onları yanıltmayı başardı.

Sıfırdan bir parti kurmak ve başarıya inanacak insanları bir araya getirmek kolay iş değildir.

İlk önce hastane caddesinde bir binada başladı İYİ Parti’nin yolculuğu.

Açılışa Meral Akşener’in katılımı sağlandı ve Yozgatlı vatandaşlar, ekranlarda cesaretiyle dikkat çeken bu kadını, yakından gördü ve tanıdı.

Hatta Meydan Yeri’nde, Akşener’in önünü kesen kadınlar, TOKİ’nin bir artı bir konutlarında ikamet ettiklerini, burayla ilgili sorun yaşadıklarını ve çözümünü istediklerini söylemişlerdi.

Taleplerini Akşener’e bildirmişler, kadın olduğu için kendilerine yakın bulmuşlardı.

Neyse, İYİ Parti’nin İl Başkanı Metin Özışık, ilk günden beri özverili çalışmasını sürdürüyor.

Yanında onunla birlikte yer alan, ülkücü gelenekten gelen isimler ile, Yozgat’ı karış karış geziyorlar.

Medya desteği diğer partilere nazaran daha az olsa da, sosyal medyanın gücünden faydalanıyorlar.

Meral Akşener’e duyulan sempatinin de avantajını kullanarak, milletvekilli adaylarıyla ilçelerde oy istiyorlar.

İYİ Parti, Yozgat’ta iyi ve çalışkan bir başkan ile bu seçimlere katıldı.

Bakalım sonucu ne olacak...



SESSİZ SESSİZ ÇALIŞIYORLAR

CHP’den bahsediyorum...

İlçelerde sessiz sessiz çalışıyorlar, seçmenlerle buluşuyorlar.

Genel merkezi güçlü, il örgütü zayıf olan bir CHP var karşımızda.

Güçlüden kastım, maddi anlamda kudretli bir partidir CHP.

Buna karşın Yozgat’taki milletvekili adayları zor imkanlar içerisinde seçim kampanyası yürütüyor.

Diğer partiler gibi para harcayamıyor ve kampanya yapamıyor.

Buna karşın, ilçelerde her seçmene ulaşıyor ve her seçmenin elini sıkıyorlar.

Özellikle Yerköy, Yenifakılı, Çayıralan, Çandır ve Boğazlıyan’da CHP’lilere bir ilgi olduğu gözlemlendi.

En azından bu yörelerdeki seçmenler, can kulağıyla CHP adaylarını dinledi, onlarla tanıştı ve sorunlarını aktardı.

CHP kendi içinde sessiz sessiz çalışıyor ama bakalım sandığa bu nasıl yansıyacak...

Haydi selametle...

DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN

*Seçmeni geren diyaloglara imza atmayı sürdüren siyasetçiyi.

*Yaptığı konuşmalarla seçmende ters etki bırakan isimi.

*MHP’li adayın memleketine yaptığı seçim ziyaretinde çok az isim tarafından dinlenen adayı.