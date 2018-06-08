MHP’liler Sivas’a gitti

MHP Yozgat Milletvekili adayları Ethem Sadef, Yusuf Mertoğlu, Osman Gözan ve Ahmet Özbek, il yöneticileriyle birlikte Sivas’ta istişare toplantısına katıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin katılımıyla gerçekleşen toplantıya İç Anadolu bölgesinde bulunan diğer vilayetlerdeki ülkücüler de katılım gösterdi. Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli, toplantı dönüşü Yozgat il merkezinde kısa bir mola vererek, MHP Yozgat Kadın Kolları Başkanlığı mensuplarıyla görüştü. Yozgat çıkışında MHP liderini selamlamak üzere toplanan partilileri gören MHP lideri Bahçeli, kısa süre mola yaptı ve partilileriyle ayaküstü sohbet etti ve daha sonra yoluna devam etti.