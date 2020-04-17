MHP’li Sedef, çiftçi sorunlarını gündeme taşıdı

Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullandırılacak düşük faizli tarımsal yatırım ve işletme kredilerinde Yozgat için verilecek destekleri çiftçilerin dikkatle takip ettiğini hatırlattı. Sedef, Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerince ‘Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi’ kullandırılmasına ilişkin uygulama esasları tebliğinin Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini kaydetti. Sedef, uygulama esasları tebliğinin sigorta işlemleri kısmında, ‘Karar kapsamında kredi kullanmak suretiyle yapılan yatırımlardan sigortaya konu olabilecek varlıklar (ahır, kümes, hayvan ve benzeri), krediye konu tarımsal ürünler ve doğrudan kredi konusu olmamakla birlikte, bu faaliyetin yapılabilmesi için gerekli girdilerin alınması amacıyla kredi kullanılan tarımsal varlıkların (örneğin, yalnızca yem giderlerinin finansmanı amacıyla kredi kullanılan hayvancılık faaliyetlerinde krediye konu olmasa da yem alımına konu hayvanlar ve benzeri) kredi tutarı üzerinden sigorta ettirilmesi zorunludur. Kredi konusu varlığın 5363 sayılı Kanun kapsamında olması halinde Devlet Destekli Tarım Sigortası aranır. Sigorta mevzuatından kaynaklanan nedenlerle (dönem uyumsuzluğu ve benzeri) kredi kullandırımı sırasında sigorta yaptırılması mümkün olmayan tarımsal ürünlerin sigortası, kredi kullandırım tarihinden itibaren azami altı ay içerisinde tamamlanır. Hayvansal üretim faaliyetleri ile ilgili sigortalar, Banka ve TKK’nın kendi esas ve usulleri çerçevesinde geniş ya da dar kapsamlı olarak yapılabilir’ denilmekte olduğuna dikkat çekti. Sedef, ‘’Ancak yaşanan korona virüs pandemi nedeniyle tarım sektöründe Kamuda asgari şekilde personel bulundurulması kısmi de olsa ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) ve HAYBİS (Hayvan Bilgi Sistemi) girişlerinde aksaklıklar yaşanmaktadır. Aynı zamanda 65 yaş üstü çiftçilerimizin de sokağa çıkma yasağı nedeniyle ÇKS ve HAYBİS güncellemelerini yaptıramadıkları da tarafımıza ulaşan mazeretler arasındadır. Bu sebeplerden 180 gün içerinde sigorta yaptırma şartını yerine getiremeyen ve indirimli kredi hakkını kaybedecek çok sayıda çiftçimiz olacaktır. Çiftçilerimiz 180 gün olan sigorta yaptırma şartının 90 gün daha uzatılması yönünde talepleri ulaşmaktadır’’ diye konuştu.

Yozgat Milletvekili Sedef, Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanılması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde ise, ‘Korona tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü çiftçilerimizin sokağa çıkma yasağı nedeniyle ÇKS ve HAYBİS güncellemelerini yaptıramadıkları, bu nedenle tarımsal ürünlerin sigortalarını da yaptıramadıklarından sigorta yaptırma süreleri ile alakalı süre uzatımı yapılacak mıdır?

Sigorta mevzuatından kaynaklanan nedenlerle (dönem uyumsuzluğu ve benzeri) kredi kullandırımı sırasında sigorta yaptırılması mümkün olmayan tarımsal ürünlerin sigortası, kredi kullandırım tarihinden itibaren azami altı ay içerisinde tamamlanır maddesi ile ilgili olarak bir süre uzatım çalışması yapılmakta mıdır ya da yapılacak mıdır?’ sorularının yanıtını talep etti.