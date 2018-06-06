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MHP’den Yerköy’e çıkartma

MHP Yozgat Milletvekili adayları, Yerköy ilçesine adeta çıkartma yaptı.

MHP’den Yerköy’e çıkartma

MHP Yozgat Milletvekili adayları, Yerköy ilçesine adeta çıkartma yaptı.

06 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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MHP’den Yerköy’e çıkartma

Yerköy ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katılan MHP Yozgat Milletvekili adayları Ethem Sedef ve Yusuf Mertoğlu, esnaf ziyaretinde bulundu, köyleri gezerek, çiftçilerin sorunlarını dinledi. Yerköy ilçesinin tarım sektöründe önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Milletvekili adayı Ethem Sedef, ‘’Yerköy ilçemizin iklimi sıcak olmasının yanında Delice Irmağı’nın ilçe merkezinden geçmesi tarımsal üründe de çeşitliliği sağlamaktadır. Çiftçilerimizle yapmış olduğumuz görüşmelerde, tarım alanlarından elde ettikleri ürünlerin girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu söylediler. MHP olarak her zaman çiftçimizin yanında olduk. Bundan sonra çiftçilerimizin sorunlarının giderilmesi noktasında üzerimize düşeni yapmak üzere yetki istiyoruz’’ dedi.

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