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MHP’den yerel seçim uyarısı

MHP Yozgat İl Başkanlığı 24 Haziran seçimleri öncesi teşkilatlarına yerel seçim uyarısı yaptı. MHP İl Başkanlığı partililerine Belediye seçimleriyle ilgili uyarı yaptı.

MHP’den yerel seçim uyarısı

MHP Yozgat İl Başkanlığı 24 Haziran seçimleri öncesi teşkilatlarına yerel seçim uyarısı yaptı. MHP İl Başkanlığı partililerine Belediye seçimleriyle ilgili uyarı yaptı.

18 Mayıs 2018 Cuma 07:00
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MHP’den yerel seçim uyarısı

Yozgat’ta 24 Haziran seçimleri öncesi, MHP İl Başkanlığı teşkilatına farklı bir uyarıda bulundu. Özellikle aday adaylarına yapılan çağrıda, 24 Haziran seçimlerinde partinin başarısı için ter dökmeyenlerin, yerel seçimlerde Belediye Başkanlığı veya Belediye Meclis üyeliği görevlerinde bulunamayacağı vurgulandı.
MHP İl Başkanı Ferhat Altan tarafından ‘Açık Beyanımızdır’ uyarısıyla yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi “Belediye seçimlerinde adaylık düşünen herkes iyi bilmelidir ki önümüzde Ülkemiz açısından son derece kritik Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri 24 Haziran da yapılacaktır. Partimizin önceliği de Cumhur İttifakının başarıya ulaşması ve TBMM ‘de MHP’nin daha güçlü temsil edilebilmesini sağlamaktır. Bu sebeple 24 Haziran da yapılacak olan seçimlerde Mahalli İdareler ve Belediye seçimlerinde her hangi bir yere aday olmayı düşünen herkesin birer Milletvekili adayı gibi çalışmaları gerekmektedir. Aday olmayı düşündükleri İlçe sınırları içerisinde bugünden başlayarak 24 Haziran’a kadar kapı kapı dolaşarak Cumhur İttifakı ve MHP’nin başarısı için Teşkilatları ile koordineli çalışan aday adaylarının ortaya koyacakları performans Belediye seçimlerinde partimizden aday olabilmeleri için en büyük ölçüt olacaktır. Ülkemiz açısından son derece önemli olan bu seçimlerde, tüm imkanlarını kullanmayan, partimizin başarısı için terlemeyen aday adaylarını, teşkilatlarımızın ve ülküdaşlarımızın keskin hafızasının asla unutmayacağının bilinmesini arzu ediyor ,İl teşkilatımız ve tüm ilçe teşkilatlarımız adına Kamuoyuna Saygılar sunuyoruz”

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