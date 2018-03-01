MHP’den Şeker çağrısı

MHP’li Sedef, fabrikanın özelleştirme kapsamından çıkarılması ve satılmaması gerektiğine vurgu yaptı. Bu hedefin gerçekleşmemesi durumunda şehir olarak, farklı bir planı devreye sokmak gerektiğini ifade eden Sedef, “Satışına engel olamaz isek, o zaman başta il belediyesi olmak üzere bir iştirak oluşturulsun, 14 ilçemizde bu işe dahil olsun, gerekirse bizlerde içinde olalım, fabrikamızı satın alalım” diye konuştu.

MHP’li Sedef, Yozgat ekonomisinin her geçen gün eridiğini, hükümetin hızlı tren ve havaalanı gibi yatırımları hayata geçirene kadar şehirde nüfus kalmayacağı eleştirisini yaptı.

Yozgat Şeker Fabrikasının ilimizde bulunan kamuya ait tek fabrika olma özelliğini taşıdığını, yüzlerce insanın istihdam edildiğini, binlerce çiftçinin geçim kaynağı olduğunu, nakliyecinin bel kemiği pozisyonunda bulunduğunu vurgulayan Ethem Sedef, “MHP Yozgat İl teşkilatı ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte bu satışa karşı olduğumuzu geçtiğimiz günlerde yaptığımız girişimlerle vatandaşımıza duyurduk. Maalesef sesimizi mecliste yükseltecek, Yozgat’ın sorunlarını gündeme getirecek bir vekilimiz yok. Mhp Samsun milletvekilimiz aynı zamanda MHP gurup başkan vekili Erhan Usta bey’e durumun iletilmesini sağlayarak konuyu meclis gündemine taşıdık. İlimizin AK Partili 4 milletvekili olmasına rağmen konuya destek olanı çıkmadı” ifadelerini kullandı.

MHP’li Sedef, satışın engellenememesi durumunda 14 belediyenin öz kaynaklarıyla, başta il belediyesi olmak üzere fabrikaya talip olunması gerektiğini savunarak, “Bu şehri seviyorsak, var olsun ileri gitsin istiyorsak herkes bu işin altına elini sokacak, şehrimizin önemli bir değerini kaybetmeyeceğiz. Kaliteli Adamlık bizce böyle olur. Yozgat’ta yaşayanların Yozgat’a sahip çıkması böyle olur” diyerek, açıklamasını sonlandırdı.



