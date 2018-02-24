MHP’den satışa tepki

MHP Yozgat il ve ilçe teşkilatı, sendika temsilcileriyle birlikte Ankara’da bir dizi temaslarda bulunup, Sorgun ilçesinde bulunan Şeker Fabrikası’nın kapatılmaması konusunda bilgilendirmelerde bulundu. MHP Sorgun İlçe Başkanımız Zafer Yusuf Kutlusoy, İl Başkanı Ethem Sedef, Şeker İş Sendika Şube Başkanı Turgut Gözübüyük, MHP Genel Merkezinde Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Celal Adan ve Şefkat Çetin ile görüşüp, bilgilendirme yaptı. MHP Yozgat İl Başkanı Ethem Sedef yaptığı yazılı açıklamada ise, özelleştirme kapsamında satılması planlanan Şeker Fabrikası’nın satılmaması için gerekeni yapacaklarını söyledi. Sedef, Ankara’da bir dizi temaslarda bulunduklarını da hatırlattı. Sedef, ‘Konu ile yakından ilgilenen Genel Başkan yardımcılarının direktifi ile MHP gurup başkan vekili Erhan Usta, meclis kürsüsünden Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu satışa karşı olduğunu söyleyerek, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Yozgat kamuoyuna, konunun takipçisi olduğumuzu bildiririz’ ifadelerini kullandı.