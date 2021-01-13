MHP’den sağlıkçılara moral

Irgatoğlu, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde ve şehrimizde yaşanan Koronavirüs salgını ile birlikte vatandaşların sağlıkları için ilk günden itibaren mesai saati gözetmeksizin canını dişine takarak çalışan sağlık personeline teşekkür etti. Irgatoğlu, her iki hastanede de Hastane Müdürü ve Başhekimlerle bir araya geldi, çalışmalarında başarılar dileyerek, her türlü destek için hazır olduklarını dile getirdi. MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, ‘’Malum dünya genelinde bir pandemi durumu söz konusu. Ülkemizde vakaların görülmesi ile birlikte birçok tedbir alındı. Vakaların görüldüğü ilk günden bu zamana kadarki geçen süreçte virüse karşı verilen savaşta en ön safta yer alan sağlık ordumuza hizmetlerinden dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır. Türk Milleti olarak sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Onlar bizim sağlığımız için gece gündüz ayrımı yapmaksızın fedakarca emek veriyorlar. Onlara bu eşsiz hizmetleri için teşekkür etmek istedik. Umarım 2021 yılı itibari ile bu virüs belasını def eder ve eski sağlıklı günlerimize geri döneriz” ifadelerini kullandı.