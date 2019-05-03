MHP’den Köse’ye ziyaret

Ziyarete Ethem Sedef’in yanı sıra MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, Ülkü Ocakları Başkanı Turan Karakuş ve parti yöneticileri katıldı.

Milletvekili Sedef, Yozgat Belediye Başkanı seçilen Celal Köse’ye yeni görevinde başarı diledi.

Köse’ye görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Sedef, içten ve samimi geçen ziyaret için de Celal Köse’ye teşekkür etti.

Yozgat’ta yapılan yerel seçimlerde Cumhur İttifakının iki partisi AK Parti ve MHP seçim yarışına ayrı adaylarla girmiş, seçim sonucunda AK Parti adayı Celal Köse Belediye Başkanı seçilirken, MHP Yozgat’ta üçüncü parti olmuştu.