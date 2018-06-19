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MHP’den konser atağı

MHP Yozgat İl Başkanlığı 24 Haziran seçimleri öncesi konser etkinliği düzenleyerek seçmenle buluşacak.

MHP’den konser atağı

MHP Yozgat İl Başkanlığı 24 Haziran seçimleri öncesi konser etkinliği düzenleyerek seçmenle buluşacak.

19 Haziran 2018 Salı 07:00
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MHP’den konser atağı

MHP Yozgat İl Başkanlığı ünlü pop sanatçısı Mustafa Ceceli’yi Yozgatlı vatandaşlarla buluşturacak. Daha önce 7 Haziran 2015 seçimlerinde Cumhuriyet Alanı’nda ünlü sanatçı Kıraç ile Yozgatlıları buluşturan MHP, bu kez de Mustafa Ceceli’yi konuk edecek. Cumhuriyet Alanı’nda 21 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 20.00’de gerçekleştirilecek konser etkinliğine çok sayıda vatandaşın katılım göstermesi bekleniyor. MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, 21 Haziran günü gerçekleşecek olan konser etkinliğine tüm Yozgatlı vatandaşları davet etti. MHP İl Başkanı Ferhat Altan, “Cumhuriyet Alanı’na tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz. Hemşerilerimize yoğun siyasi gündemden uzak, farklı bir gün sunmak istiyoruz” diye konuştu.

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