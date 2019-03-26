MHP’den gövde gösterisi

Miting alanını dolduran seçmenlere hitap eden Açıkel, 5 yıllık görev süresi içerisinde ilçenin önemli sorunlarına el atıp, çözmeye çalıştıklarını, önemli mesafeler alırken, birçok projeyi de hayata geçirdiklerini söyledi. Açıkel, yeni dönemde Sarıkaya ilçesinin sosyal, ekonomik ve ticari alanda gelişmesine, turizm sektöründe gereken payı alabilmesine yönelik çalışmalara daha fazla ağırlık vereceklerini kaydetti.
26 Mart 2019 Salı 00:00
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