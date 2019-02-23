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MHP’den görkemli açılış

MHP Sarıkaya Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel’in seçim irtibat bürosu düzenlenen görkemli törenle açıldı.

MHP’den görkemli açılış

MHP Sarıkaya Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel’in seçim irtibat bürosu düzenlenen görkemli törenle açıldı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
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MHP’den görkemli açılış

Sarıkaya’da gerçekleştirilen açılış törenine MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef de katıldı.
Sarıkaya’da yaptığı hizmetlerle vatandaşların sevgi ve sempatisini kazanan Açıkel, seçim irtibat bürosunu açılışında Sarıkaya halkına hitap etti.
Başkan Açıkel, iktidar mensuplarının 5 sene önce ilçeyi başka partinin alması durumunda hizmet gelmeyeceği yönünde konuşmalar yaptığını hatırlatarak, “Lakin hizmetlerin nasıl geldiğini hep birlikte gördünüz. Biz birçok hizmeti çok şükür sizlerle birlikte devreye soktuk” dedi.
Ömer Açıkel, 5 sene içerisinde belediyenin borçlarını da ödediklerini vurgulayan Açıkel, “İlçemize doğalgaz getirdik, makam aracını dahi satarak, onun parasıyla bu ilçeye üç tane minibüs aldık. Türkiye’de ücretsiz servis hattı yapan tek belediye olduk” şeklinde konuştu.
MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef de, Ömer Açıkel’in Türkiye’de örnek gösterilen bir belediye başkanı olduğunu hatırlattı. MHP’li Sedef, 5 sene önce Yozgat’ta üç hilalli tek ve yalnız belediyenin Sarıkaya olduğunu belirterek, “Artık merak etmeyin. Sarıkaya ve Ömer Açıkel dünkü gibi sahipsiz ve yalnız değil. Ben Yozgat milletvekili olarak her zaman Sarıkaya’nın ve Ömer Başkan’ın yanındayım. Allah’ın izniyle Yozgat’ta aramıza yeni MHP’li belediyeler de katılacak ve biz Yozgat’tan ülkücü belediyecilik anlayışını tüm Türkiye’ye bir kez daha göstermiş olacağız” diye konuştu.
Konuşmaların ardından seçim irtibat bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

Son Güncelleme: 22.02.2019 16:45
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