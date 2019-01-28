MHP’den görkemli açılış

Açılış öncesinde, MHP’nin Yozgat merkez, ilçe ve belde Belediye Başkan adayları tanıtıldı. Törene MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, eski milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Yozgatlıların her zaman ülkücülere sahip çıktığını, 31 Mart yerel seçimlerinde de sahip çıkacağını söyledi. Milletvekili Sedef, Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü için tüm sıkıntı ve saldırılara rağmen Cumhur İttifakı’nı oluşturarak hainlere ve saldırılara karşı MHP’nin göğüs gerdiğini hatırlatan Sedef, “Yozgat’ta ülkücüleri yok sayan, ülkücüleri dışlayanlara cevabı zaten siz sandıkta veriyorsunuz” dedi.

Sedef, Türkiye ve Avrupa’da belediyecilikte örnek gösterilen Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel’e yapılan insafsız eleştiriler olduğunu da hatırlatarak, Başkan Açıkel’e sahip çıktı. Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise, Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’a MHP aleyhine yaptığı konuşmaları hatırlatarak, “Yozgatlı size saygıda kusur mu etti, sevgide kusur mu etti? Yapma Sayın Bekir Bozdağ, yapma sana yakışmıyor. Biz şu an Ordu’da 17 ilçede AK Partinin adaylarını, Sakarya’da 14 ilçede AK Parti’nin adaylarını ve büyükşehir belediye adayını liderimiz emretti diye hiçbir komplekse girmeden destekliyor, seçilsin diye mücadele ediyorsak, bırakın Yozgat’ı da ülkücüler yönetsin” diyerek, Bozdağ eleştirdi. Enginyurt, konuşmasında eleştirisini sürdürerek, “Cumhur ittifak değil miyiz, ortak değil miyiz? Alışmışlar 14 ilçeyi de biz yönetelim istiyorlar. Yahu biz adam değil miyiz, bize de bırakın. Sanki babanızın tarlasından vereceksiniz. Milletin tercihine, milletin değerine ne olur tepki göstermeyin” şeklinde konuştu.

MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir ise, kimseyi ayrıştırmadan, ötelemeden, tüm Yozgat’ı kucaklayacağını söyledi. Yozgat’ta sosyal belediyeciliği hayata geçireceğini aktaran Erdemir, Yozgatlı esnafın siftah yapamadığını, ev geçindiren babaların cebinde parası olmadığını ifade ederek, “Dün Tekel’e ait fabrikamız vardı, Köy Hizmetleri’nde çalışan yüzlerce işçimiz vardı, sanayisinde çekiç torna sesleri gelen bir Yozgat vardı. Bugün bunların hepsi kayboldu. Biz yeniden Yozgat’ı üreten, karnı doyan, hakça bölüşen bir şehir yapacağız” ifadelerini kullandı.

Erdemir, seçilmesi durumunda Yozgat’ın yoksuluna da, sporcusuna da gereken destekleri vereceğini vurguladı. Konuşmaların ardından seçim iletişim merkezinin açılışı yapıldı.



