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MHP’den davet

MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, partisinin seçim irtibat bürosu açılışına tüm Yozgat halkını davet etti.

MHP’den davet

MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, partisinin seçim irtibat bürosu açılışına tüm Yozgat halkını davet etti.

25 Ocak 2019 Cuma 07:00
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MHP’den davet

MHP İl Başkanı Ferhat Altan, Cumartesi günü saat 13.00’de Cumhuriyet Alanı karşısında, Hitit Otel altında bulunan seçim irtibat bürosu açılışına Yozgat halkını davet etti. İl Başkanı Altan, görkemli bir törenle, tüm Yozgatlıların katılımıyla, seçim irtibat bürosunun açılışını yapacaklarını ifade etti. Açılışın şölen havasında yapılacağını belirten İl Başkanı Altan, partinin üst düzey yöneticilerinin de açılışa katılacağını aktararak “Tüm Yozgatlı hemşerilerimizi bu özel günümüzde yanımızda olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu. Haber: Mustafa TEKER

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