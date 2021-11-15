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MHP’DEN ANADOLU TURU

MHP'li Durmaz, ‘Adım Adım 2023 İl İl Anadolu’ programı kapsamında geldiği memleketi Yozgat’ta ‘’Karşımızda gayrimilli bir ittifak söz konusu. Türkiye'nin meselelerine bırakın sahip çıkmayı, bizi içeride ve dışarıda tökezletmeye, enerjimizi boşuna tüketmemiz için her türlü oyunu ve tezgahı kurmaya gayret eden bir muhalefet anlayışı var’’ dedi.

15 Kasım 2021 Pazartesi 00:09
MHP’DEN ANADOLU TURU

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz partisinin ‘Adım Adım 2023 İl İl Anadolu’ programı kapsamında geldiği memleketi Yozgat'ta muhtarlar ve partililerle bir araya geldi, gündemdeki konuları değerlendirirken, muhalefete yüklendi. Son iki yıldır salgının olumsuz etkilerinin Türkiye'de de görüldüğünü,  görülmeye devam ettiğine dikkat çeken Durmaz, Türkiye'de her konuyu ajite eden, her konuyu ilgili ilgisiz, siyasi arenaya çekmeye çalışan, Türkiye'nin değerlerinden uzaklaşmış bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıya olduklarını aktardı. Durmaz, salgın sanki sadece Türkiye'de yaşanıyor gibi algı oluşturulup, ülkenin yıpratılmaya çalışıldığını ileri sürdü, Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin bütün meselelerine sahip çıkmaya, milletin arzu, istek ve beklentilerine cevap vermeye gayret ettiğini anlattı. Durmaz, ‘’Karşımızda gayrimilli bir ittifak söz konusu. Türkiye'nin meselelerine bırakın sahip çıkmayı bizi içeride ve dışarıda tökezletmeye, enerjimizi boşuna tüketmemiz için her türlü oyunu ve tezgahı kurmaya gayret eden bir muhalefet anlayışı var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yozgat'ta ‘Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler’ diyor. Her gün terörist Selahattin Demirtaş'a af isteyen bu adam, 'YPG-PYD terör örgütü değildir, kendi ülkelerini savunan güçlerdir' diyen yine bu adam. Türkiye'yi dışarıya şikayet eden bu adam. Türk askerinin bu terör yuvalarını yok etmek üzere görevlendirilmesini sağlayan tezkereye HDP ile birlikte 'hayır' diyen yine bu adam. 'Ne işimiz var Afrin'de' diyen aynı adam, Hakkari'de hiçbir tane Türk bayrağının olmadığı bir mitingde 'demokratik özerklik' sözü veren aynı adam. Herhalde Yozgat'ın havasından etkilendi, 'Kandil'i yerle yeksan edeceğim' dedi. Ya arkadaş, sormazlar mı adama, 'Senin Kandil'e gitmek için askere yetki vermen lazım. Askere yetkiyi içeren teskereye 'hayır' dedin. Kandil'e nasıl gideceksin be adam, kimi kandırıyorsun?’’ ifadelerini kullandı. Durmaz, ‘’Bir şehit yakınının 'Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yapıyorsunuz' söylemine karşılık ahlaksız grup başkanvekili, şehidin yakınına çok ağır hakaretlerde bulundu. Yani, PKK'lıya ses çıkartamayanlar, şehidimizin yakınına hakaret etti. Bu ahlak ve şeref yoksunu milletvekilinin bir daha gazi Meclisimize adım atmaması gerekiyor’’ diye konuştu. Toplantıya MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Kürşat Azkur ve Sezer Yozgat, Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı.

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