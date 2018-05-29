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MHP’den Akdağmadeni’ne çıkartma

MHP Yozgat Milletvekili adayı Ethem Sedef, partililerle birlikte Akdağmadeni ilçesine adeta çıkartma yaptı.

MHP’den Akdağmadeni’ne çıkartma

MHP Yozgat Milletvekili adayı Ethem Sedef, partililerle birlikte Akdağmadeni ilçesine adeta çıkartma yaptı.

29 Mayıs 2018 Salı 07:00
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MHP’den Akdağmadeni’ne çıkartma

Akdağmadeni İlçesinde Seçim Tırı üzerinden yapılan Osmanlı Ramazan Etkinlikleri, halk tarafından çok beğenildi ve ilgi gördü. MHP Milletvekili Adayları, kendilerini Akdağmadeni halkına anlatma imkanı buldu. MHP adayı Sedef, Aydıncık İlçesinde de İftar programına katıldı, çok yoğun ilgi gördü. MHP Yozgat İl teşkilatı da ‘Teşkilat Beyanını’ yazılı olarak açıkladı. Beyanda, ‘’Biz; Anadolu coğrafyasında hüküm süren bin yıllık medeniyetin asil çocukları, “mevzubahsin” vatan diye nitelendirildiği o günden beri hilkat gereği cefada önde, sefada sonda saf tuttuk.  Vatan sevmenin büyük diyetini hem istikbalimiz hem de canımızla ödedik. İtildik, kakıldık, dövüldük, öldük, lakin yiğit düştüğü yerden kalkar dedik doğrulduk. Ne dünyalık istedik ne aferin umduk. Ne kavgadan vazgeçtik ne gücenip küstük. Vatan, millet, din ve devlet al sancaklar hakkına, dar günlerin erkek arslan sesiydik sustuk... Devletin bekası, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliğiyle mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Siyasi tarihinde bu birlik ve beraberliğin adını cumhur ittifakı ile tescilleyip seçim yarışına bismillah dedik.  Dileğimiz kısa zaman zarfında hemşehrilerimizin gönlünü fethetmektir.  Memleket meselesinde hep ön safta yer alan Yozgat'lıların her şeyin en güzeline layık olduğu kanaatindeyiz. Memleketi bu makus talihinden kurtarmak istiyoruz. Niyetimiz halistir. Sıkılmadık el, çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacağız.  Bütün Yozgatlı seçmenlerimizin oyuna talibiz. Adaylarımız genç dinamik ve kaliteden ödün vermeyen şahsiyetlerdir. Politika değil siyaset yapmak için sahadayız. Özümüzde bir, sözümüzde bir... Bahçeyi kargalar sarınca bülbüle susmak düşer deyip susmayacağız; o kutsal marşı söylemeye devam edeceğiz. Dönmedik, dönmeyeceğiz’’ denildi.

Son Güncelleme: 29.05.2018 10:11
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