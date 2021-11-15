MHP’de üye kaydı

‘Adım adım 2023, İl İl Anadolu’ ziyaretleri kapsamında Yozgat’a gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MYK Üyesi Sezer Yozgat, Kürşat Azkur, Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ile birlikte kayıt noktasını ziyaret etti. MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, Kadın, Aile ve Engellilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Gülseren Sarıoğlu, Ülkü Ocakları Başkanı İrfan Şahbaz, milletvekillerine yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Yozgat Milletvekili Sedef, genç bir yeni üyenin rozetini taktı.